Rugby : un casque pour réduire les commotions cérébrales testé au Pays Basque

Les joueurs de Top 14, ceux du Stade Français et du Biarritz Olympique, vont tester pendant six semaines un "casque anti-commotions". Proposé par une société suédoise, ce casque est posé sur la tête du joueur après un choc, et pendant une heure il fait circuler un liquide refroidissant sur le crâne. Les tests doivent permettre de vérifier si cela fait vraiment diminuer les séquelles dues aux chocs : maux de tête ou perte de mémoire immédiate.

Le neurochirurgien Emmanuel Ellie, du Centre Hospitalier de la Côte Basque (CHCB) suivra cette phase de tests. Mais pour lui, le principal est la prévention, les mesures prises ces dernières années comme l'interdiction des plaquages hauts ou des plaquages à deux ont prouvé leur efficacité. "Il faut sanctuariser la tête des joueurs" a-t-il affirmé sur France Bleu Pays Basque ce jeudi 4 novembre.

Contacté, le Biarritz Olympique n'a pas donné suite à nos demandes d'interview.