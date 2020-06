Rugby : un championnat National sans Saint-Jean-de-Luz mais avec Mauléon ?

Dix-huit invitations ont été lancées par la Fédération française de rugby aux clubs de Fédérale 1 pour former le National, la nouvelle troisième division. Parmi les clubs concernés : Saint-Jean-de-Luz et Mauléon, classés respectivement lors de la dernière saison, troisième de la poule 4 et quatrième de la poule 3.

"C'est flatteur, explique Eric Bonachera, l'un des trois co-présidents du SJLO. Les garçons, les bénévoles s'investissent toute l'année et c'est la récompense de tout ce travail", ajoute le dirigeant. Même chose du côté du président souletin, Beñat Queheille, pourtant défavorable à la création de cette antichambre du rugby pro. "Cela vient concrétiser le travail des joueurs, du staff, qui ont fait une magnifique saison, même avortée" à cause du coronavirus.

Saint-Jean dit non

Désormais les clubs ont jusqu'à mardi soir pour répondre à l'invitation envoyé par la FFR. "Ça nous fait mal, mais nous allons refuser, balaye le dirigeant luzien. C'est gênant, frustrant, parce qu'on pourrait y prétendre, ça fait quelque chose de dire non, mais on se heurte à la réalité", ajoute Eric Bonachera. Le SJLO dont le budget était de 750.000 euros cette saison va devoir, comme toutes les entreprises après le confinement, se serrer la ceinture et acte un budget réduit de 25%.

"Cette poule est faite pour préparer à la montée en Pro D2 ont martelé les dirigeants de la Fédé, argumente le co-président de Saint-Jean. Alors on va peut-être nous critiquer d'un manque d'ambition, mais à notre niveau avec nos moyens, nous allons assumer cette décision".

Mauléon y réfléchit

"La question se pose", répond pour sa part Beñat Queheille, le président du SAM. "Le fait d'avoir été officiellement convié n'est pas anodin, salue le dirigeant de Mauléon, qui se donne tout le temps d'y réfléchir. S'engager dans ce championnat c'est un véritable marathon sportif, un parcours semé d’embûches, mais cela peut être aussi une belle aventure à vivre avec tout un groupe de qualité."

"Nous avons envie d'évoluer parmi les grands, ajoute Beñat Queheille. Prouver notre valeur, tout en sachant qu'on serait le plus petit des participants. C'est un message fort qu'on enverrai au rugby amateur. Montrer qu'il peut rêver plus grand et avoir une place encore dans le haut du tableau." Mais le président n'engagera le club qu'avec l'aval de tous. C'est pour cela que le bureau va faire le tour du staff, Arnaud Héguy en tête, comme des joueurs, des différents partenaires et institutions qui soutiennent le club en Soule. "Ce n'est pas une petite décision. Elle engage toute une région" résume le dirigeant du SAM.

Réunis en séminaire vendredi dernier, les clubs de Fédérale 1 s'étaient largement prononcés (83 %, 41 pour, 1 contre, 6 abstentions) en faveur de la création de ce nouveau championnat.

Les 18 clubs invités

Albi, Blagnac, Tarbes, Massy, Dijon, Suresnes, Bourg-en-Bresse, Narbonne, Nice, Aubenas, Bourgoin, Vienne, Trélissac, Mauléon, Cognac, Saint-Jean-de-Luz, Dax et Chambéry.