Rugby : un derby Aurillac/ASM particulier pour l'ouvreur cantalou Marc Palmier

Les retrouvailles auraient pu avoir lieu en août 2020, lors de la dernière confrontation entre Aurillac et l'ASM à l'occasion d'un entraînement dirigé. Mais Marc Palmier était blessé.

Alors, pour ce dernier match de préparation du Stade Aurillacois, une semaine tout pile avant le début de la ProD2 et un déplacement à Béziers, il était impensable pour le jeune demi d'ouverture de passer à côté de cette affiche. Le numéro 10 (22 ans), a débuté le rugby à Aurillac. Avec le club Rouge et Bleu, il fait ses premières armes en écumant les terrains de la région.

Bien sûr, cela va être particulier. J'ai passé cinq ans de ma formation à l'ASM, j'ai encore des copains qui jouent là-bas. Maintenant, je suis joueur professionnel à Aurillac. Il y a un dernier match amical à gagner, qui peut nous lancer correctement dans la saison.

Intégré dans une génération aurillacoise talentueuse (Giorgi Beria, aujourd'hui à l'ASM, Thomas Zenon à Béziers, Théo Cambon à Aurillac etc), celui dont l'idole n'est autre que Jonny Wilkinson prend du plaisir à jouer. Et surtout à gagner. Très vite, les recruteurs du club phare de la région gagnent les terrains de toute l'Auvergne pour scruter cette équipe.

Quelques mois plus tard, c'est Freddy Maso, alors responsable des équipes de jeunes, qui téléphone chez les Palmier pour proposer à Marc de rejoindre l'ASM. L'adolescent, âgé de 15 ans, gagne la capitale auvergnate sans hésiter. Sacré destin familial, pour l'arrière petit-fils de René Reignat, demi de mêlée de l'AS Montferrandaise dans la fin des années 1920.

Neuf matchs de Top 14 avec l'ASM en 2019

De saison en saison, il passe de l'équipe Cadets à Crabos puis Espoirs. Le jeune Palmier, comme tous les autres gamins de son équipe, rêve secrètement de Top 14. Après un titre de champion de France Espoirs en mai 2018, le rêve devient réalité. La Coupe du Monde 2019 entraîne Camille Lopez et tous ses suppléants de l'équipe première au Japon. Une occasion en or pour les jeunes asémistes de briller.

Ainsi, Palmier ne laisse pas passer sa chance et profite à fond de ses neuf feuilles de match avec l'ASM, dont une titularisation au Stade Chaban-Delmas face à l'UBB (42-15 le 13 octobre 2019) et plusieurs apparitions au Stade Marcel-Michelin, avec son ambiance, sa ferveur et sa passion.

Le retour des internationaux après le Mondial sonne la fin de l'aventure en Top 14 du natif d'Aurillac. Quelques semaines plus tard, il signe au Stade Aurillacois et retrouve la préfecture du Cantal, 5 ans après.

Depuis, embêté par des blessures au genou, il a peiné à s'imposer pleinement en ProD2. A l'aube de cette nouvelle saison, après avoir obtenu son diplôme de DUT GEA, il entend bien briller en seconde division avant de pourquoi pas, un jour, fouler à nouveau une pelouse de Top 14.