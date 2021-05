Rugby - Un derby pour terminer la saison des Espoirs du CA Brive

Il faut bien terminer cette saison. Voilà ce qui a été dit à l'entraînement cette semaine par le staff des Espoirs du CA Brive. Certes, plusieurs matchs ont été reportés et ne pourront pas se jouer à cause de la Covid. "C'est rageant" soupire Philippe Carbonneau, un des coachs brivistes. "On avait un bloc de quatre matchs, voir cinq. Trois ont été annulés à cause de la maladie. On ne pourra pas les jouer car après le championnat, on enchaîne directement avec les phases finales."

Une frustration pour les Corréziens

Au-delà du fait que les matchs ne se jouent pas, c'est surtout que cela ne permet pas de valider la bonne progression de l'équipe, selon Philippe Carbonneau."On bosse bien depuis trois ou quatre mois. Si on avait pu les jouer, peut-être qu'on aurait pu gagner une ou deux places, voir plus si affinités." Dernière preuve : la victoire à l'extérieur contre Montpellier 17 à 10.

"On a fait une bonne première mi-temps malgré le vent. On est restés concentrés toute la partie"

Cette victoire à l'extérieur fait beaucoup de bien au moral, avant d'affronter Clermont au terrain Jean-Marc Soubira (dimanche, 15 heures). Un dernier derby avec plusieurs sentiments mêlés, celui de la satisfaction comme celui du dernier match en noir et blanc pour certains. "Il y a des joueurs qu'on garde, d'autres qu'on garde pas. Cette émotion doit rester positive pour réaliser une bonne performance à Montferrand" souligne Philippe Carbonneau.

Deux semaines d'entraînements après le derby

Assurés de terminer cinquième, voir sixième de leur poule, les jeunes joueurs de Brive auront ensuite deux semaines d'entraînements avec leur groupe avant de voguer à leurs différentes activités. Si Renger Van Erten, le deuxième ligne néerlandais, grimpe l'échelon supérieur en intégrant le groupe pro, Gonzalo Lopez Bontempo va lui s'essayer à la Fédérale 1 à LImoges. Trois jeunes joueurs du Racing vont intégrer les Espoirs l'an prochain.

Suivez le match des Espoirs sur la page Youtube du CAB