Rugby : contesté par les joueurs, l'un des deux entraîneurs du RC Orléans mis à l'écart de l'équipe première

Selon les informations de France Bleu, Yann Marchais n'est plus co-entraîneur de l'équipe première du RCO, le club de rugby orléanais (Fédérale 2). Les joueurs ont fait savoir qu'ils ne voulaient plus travailler avec celui qui était arrivé à ce poste en 2018. Le club aurait entériné cette décision.

Orléans, France

Du rififi au RCO ! Selon nos informations, le club de rugby orléanais vient d'écarter de Yann Marchais de son poste deco-entraîneur de l'équipe première, qui évolue en Fédérale 2. Nommé depuis le début de la saison 2018/2019 (aux côtés de Jimmy Bellouet), Yann Marchais était contesté par les joueurs.

"Cela fait plusieurs mois que ça couvait", explique un joueur du RCO, "avec Yann, le courant ne passait plus, il y avait un gros problème de relationnel et il s'est accentué depuis le début de la saison". Une source au club indique que "son discours ne passait plus, il a fait trop de promesses qu'il n'a pas tenues, notamment sur le recrutement. On les attend toujours, ces recrues..."

Réunion de crise le 2 octobre

Tout se serait joué mardi 2 octobre : les joueurs ont tenu ce jour-là une réunion de crise (sans les entraîneurs) et ont alors fait savoir au bureau directeur du RCO qu'ils ne voulaient plus de Yann Marchais comme coach. Selon nos informations, la décision a été signifiée aux joueurs le 9 octobre : "le bureau directeur nous a fait savoir qu'ils allaient trouver une solution et qu'en attendant, il renouvelait toute sa confiance à Jimmy [Bellouet], Gérald [Chateau] et Filip [Dinu]".

Jimmy Bellouet sera donc seul sur le banc du RCO pour le déplacement à Beauvais samedi 12 octobre (quatrième journée de championnat, match à 20h00). Cette crise au sein du club tombe au plus mauvais moment puisque les rugbymen orléanais n'ont toujours remporté aucun match en trois rencontres de Fédérale 2, cette saison.

Le président du RCO ne souhaite pas s'exprimer

France Bleu Orléans a joint le président du RCO ce mercredi matin. Christophe Pénavaire ne veut "faire aucun commentaire" et ne souhaite "ni infirmer, ni confirmer".