Rugby : Un drômois dans le 15 de France des moins de 20 ans

Die, France

Eli Eglaine fait ses débuts à l'âge de 7 ans à l'école de rugby de Die

Le jeune drômois a été formé à Die avant de rejoindre Valdrôme , l'entente qui regroupe les clubs de Crest , Die , Grâne et Marsanne puis l'équipe de Rovaltain. C'est là qu'il commence à se faire remarquer et le Fc Grenoble le recrute pour intégrer ses équipes de jeunes. Eli va connaître toutes les sélections de jeunes avec les moins de 16 ans , les moins de 17 ans et les moins de 18 ans. La saison dernière , il dispute la finale du championnat de France Crabos avec Grenoble et cette saison il est appelé avec les moins de 20 ans.

Eli Eglaine a fêté hier soir à Pau sa première titularisation avec le 15 de France des moins de 20 ans.