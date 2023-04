Rugby : un duo Rémy Martin-Wilfrid Maccari à Montélimar la saison prochaine

Le club de rugby de Montélimar a connu une saison difficille avec une relégation en fédérale 3 mais les dirigeants de l'UMS n'ont pas tardé à rebondir en annonçant ce jeudi l'arrivée pour la saison prochaine d'un duo d'entraîneurs qui pourrait faire rêver de nombreux clubs dans la région. Wilfrid Maccari est déjà bien connu dans le milieu puisqu'il était l'entraîneur d'Aubenas lors de la montée historique en Pro D2 et du titre de champion de France de Fédérale 1 à la fin des années 90. Wilfrid Maccari a aussi intégré le staff de Didier Bès au MHR en Top 14 suite à l'aventure avec le RCAV.

ⓘ Publicité

Une nouvelle carrière pour Rémy Martin

Trois fois champion de France avec le Stade Français en 2003, 2004 et 2007, Rémy Martin compte 23 sélections avec le XV de France. Le 3e ligne natif d'Aubenas a remporté un grand chelem en 2002 et le tournoi des 6 nations en 2006. Il a mis un terme à sa carrière professionnelle en 2015 mais a rechaussé les crampons en 2017 avec Bédarrides en Fédérale 2 jusqu'en 2018. C'est Wilfrid Maccari, son entraineur à Aubenas entre 1996 et 2000 qui l'a contacté il y a quelques semaines pour lui proposer ce projet à Montélimar. Les deux hommes se sont donnés deux ans pour remonter en Fédérale 2 avant d'envisager la fédérale 1 et peut-être mieux.