Rugby : un entraineur de Pro D2 arrive à Valence-Romans

Johann Authier, l'entraineur d'Oyonnax qui a fait remonter son club en Top 14 cette saison, a signé avec le Valence Romans Drôme Rugby. Un contrat de quatre ans en tant que directeur sportif et manager général seniors.

C'est une très belle recrue pour le VRDR. Le club vient de signer avec Johann Authier, qui arrive du club de Pro D2 d'Oyonnax dans l'Ain. Agé de 35 ans, il a une belle carrière. D'abord joueur au FC Grenoble, le demi de mêlée rejoint l'US Oyonnax où il remporte en 2013 le titre de champion de France de Pro D2. Il devient entraineur au sein de son club.

Après une première saison en Top 14 où le club descend, il fait remonter son équipe cette saison au plus haut niveau. L'homme est connu dans le monde du rugby pour être un meneur d'hommes, sérieux et impliqué dans la formation.

Un contrat de quatre ans pour avoir le temps "de construire un projet ambitieux"

Dès janvier, il était acté qu'il ne resterait pas à Oyonnax. Plusieurs clubs le convoitaient. Johann Authier a choisi le projet du VRDR, projet qu'il qualifie "d'ambitieux". Le challenge l'a convaincu : "ce club est bien structuré, j'ai le sentiment qu'on peut construire". Il a signé pour quatre ans.

Le courant est bien passé avec le président Laurent Beaugiraud : "on cherchait un profil comme ça : qui soit sur la construction de l'école de rugby jusqu'aux seniors, recréer une culture rugby avec un club nouveau et taquiner les premières places de cette poule élite pour envisager une accession à la Pro D2 dans les prochaines années. Avec ce contrat sur quatre ans, on a du temps, de la visibilité et ça nous va bien !".

Le VRDR devrait également recruter plusieurs joueurs de Bourgoin pour la saison prochaine : Léandre Cotte, Vincent Barrière et Nicolas Faure.