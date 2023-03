Rugby - Un huitième de finale de Challenge Cup pour un CAB en quête de confiance

"Des matchs de phase finale, il y en a eu trop peu pour le club pour qu'on considère cela comme un caillou dans la chaussure". Le propos est limpide et nous vient du manager de Brive Patrice Collazo. Ce samedi, Brive dispute effectivement son quatrième match en dix ans en Challenge Cup, la petite coupe d'Europe. C'est un huitième de finale contre les gallois de Llanelli, sorti premiers de leur poule cette année.

C'est donc un gros défi pour un CAB en manque de réussite, avec six défaites de rang en Top 14, une dernière place synonyme de relégation. Finalement, pour Patrice Collazo, il s'agit "d'évacuer un peu le Top 14. Certains considéreraient ce match comme une contrainte, mais il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le voir comme une bouffée d'oxygène, alors qu'on est en apnée depuis pas mal de temps".

Aligner l'équipe "la plus compétitive possible"

Pour cela, Patrice Collazo et son staff ont opté pour une composition mixte, entre nouveautés et retours. Parmi les nouveautés, la première feuille et titularisation pour l'arrière des Espoirs Nic Krone, mais aussi les retours de Renger Van Eerten, Sasha Gué ou encore Nico Lee. Quelques cadres sont là, comme le capitaine Saïd Hirèche, Dan Brennan, Vasil Lobzhanidze et Stuart Olding.

Les Scarlets, une équipe blindée d'internationaux

Du côté des Scarlets , on retrouve le talonneur du Pays de Galles Ken Owens, le pilier Wyn Jones ou encore une charnière remplaçante habituée des matchs internationaux. "Je ne connais pas tous les noms, mais j'ai déjà joué contre les Scarlets" notait l'irlandais Stuart Olding. L'ouvreur précisait aussi que leur jeu est dynamique. "Ils sont costauds, ajoutait-il, ça va taper fort."

Le demi-de-mêlée des Scarlets Gareth Davies était déjà là lors du dernier match européen entre Brive et Llanelli, le 8 avril 2012 © AFP - DIARMID COURREGES

C'est pourquoi le risque est évidemment de ramener des blessés dans le voyage, après la fin de saison de Tevita Ratuva ou encore les blessures d'Axel Muller et Thomas Laranjeira . Car l'objectif reste toujours le Top 14 et le maintien, pas assuré à cinq journées de la fin. Mais le staff pense qu'une victoire en coupe d'Europe pourrait permettre de débloquer une équipe un peu rigide. "Dans notre situation, on a besoin de trouver encore des automatismes**"** ajoutait le manager du CAB.

Et pourquoi pas un exploit ?

Il y a 11 ans, les brivistes l'avaient emportés 15 à 11 dans leur dernière confrontation de l'histoire en coupe d'Europe. Mais cette année, surtout, le CAB peut compter dans sa manche sur un atout important : Patrice Collazo, qui affiche un bilan de trois victoires en trois matchs face à eux lorsqu'il entraînait Toulon. "J'ai eu la chance de les jouer, on a beaucoup échangé avec le staff" en amont pour préparer le plan de jeu. Reste à savoir si cette aide peut être providentielle pour permettre au CAB de vivre une épopée européenne.