Rugby, un jaune et noir s'en est allé au paradis ovale

Département Landes, France

L'ancien demi d’ouverture du Stade Montois était originaire du quartier populaire de St- Jean- d’Aout. Beau-père de Charles Dayot, actuel maire du Moun, père d’Hélène Requenna, entraineur du Stade Montois Basket Féminin, Louis Requenna s’est éteint ce mardi matin à l’hôpital Layné, il avait soufflé ses quatre-vingt deux bougies en décembre dernier. Louis Requenna avait terminé sa carrière de joueur à Hagetmau où il avait ensuite repris la café appartenant à son père et tenu aujourd’hui par son fils.

Louis Requenna a eu un immense regret dans sa vie de rugbyman, il n’a pas pu jouer avec ses copains en jaune et noir la finale face à Dax, l’homérique confrontation entre voisins- cousins en 1963 à Bordeaux. Finale gagnée par les montois au terme d’un match qui ne servira pas d’exemple de grand jeu mais qui a marqué l'Histoire. Louis Requenna, le grand Loulou, avait déjà été tricard en perdant la conquête du Brennus trois ans plus tôt 8-3 face au Racing dans Lescure. Requenna, ouvreur fameux du Stade aux côtés de Pierre Lacroix, demi de mêlée qui l’a précédé d’une semaine au paradis des ovalistes, était de cette génération dorée qui a fait la réputation de Mont- de - Marsan. Les trois frères Requenna étaient jaune et noir au coeur et aux tripes, le trio, ensemble, sur la feuille de match de la finale fameuse. Loulou, un attaquant brillant, dit de lui son ancien capitaine Christian Darrouy. L’homme était longtemps resté grand, sec, portant beau, petites lunettes argentés sur regard perçant, élégant, affable.