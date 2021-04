Rugby : un joueur du Stade niçois gravement blessé

La défaite dimanche est passée au second plan pour le Stade niçois. Tout le club rouge et noir a été marqué par la sortie sous assistance respiratoire de son deuxième ligne anglais James Lasis, victime d'une "dislocation cervicale" à la 73e minute du match face à Narbonne, après une mêlée écroulée. Resté au sol plus de 20 minutes, il ne sentait plus ses jambes ni ses bras et a dû être opéré en urgence. Le club redoute le pire et attend maintenant des nouvelles rassurantes.

La chanson Sweet Caroline pour lui donner de la force

Les proches du jeune anglais de 25 ans sont également très inquiets. Sur les réseaux sociaux ils interpellent la grande famille du rugby pour donner de la force à l'ancien joueur de Mâcon. Pour penser à lui, ses proches appellent à écouter la chanson "Sweet Caroline" à 22h. Un message notamment relayée par la journaliste Isabelle Ithurburu, figure du monde du rugby dans les médias.

