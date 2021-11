Rugby - Un livre retraçant les douze dernières années du CA Brive en cours d'écriture

Le projet est très attendu tant ce livre est devenu une référence sur le CA Brive. Il y aura bien un deuxième livre "Rugby au coeur", comme l'ont annoncé le club et les Anciens du CABCL en juin dernier.

Le premier volume vendu à plus de 8 000 exemplaires

Comme son nom l'indique, "Rugby au cœur 2" fait suite au premier volume écrit au moment des 100 ans du CAB. Cet ouvrage, qui pèse plusieurs kilos et qui contient 750 (!!) pages d'histoire locale et sportive compilées fait déjà référence. Il avait été vendu à plus de 8000 exemplaires. Sauf que l'histoire s'arrêtait en 2009, au moment de l'impression du livre. L'objectif est donc de reprendre là où les auteurs ont laissé l'histoire.

"Rugby au cœur 2" sera donc écrit à l'identique que Rugby au cœur premier du nom. "La couverture sera la même" ajoute Jean-Jacques Gourdy, qui s'occupe de la communication autour de ce projet. "L'intérieur sera organisé exactement de la même façon, c'est à dire saison par saison. Il y aura les résultats, les statistiques, les joueurs, les matchs, etc." Il montrera aussi "'évolution du rugby à travers le CA Brive, les problèmes financiers, les problèmes médicaux, mais aussi les infrastructures."

Environ 250 pages sont prévues et écrites à plusieurs mains

L'ouvrage ne sera pas aussi lourd que le premier, mais il y aura quand même plus de 250 pages. Un travail titanesque pour les équipes de Jean-Jacques Gourdy et Pierre Besson. "Les écrivains ont chacun une partie à faire. Certains écriront des anecdotes, sur les différentes saisons, ou encore certains rechercheront ce qui s'est passé exactement et quels sont les matchs importants." Pour cela, ils peuvent compter sur un avantage par rapport au premier livre : les archives de la Ligue Nationale de Rugby ainsi que celle du CA Brive. "Le premier livre était uniquement écrit à partir de documents journalistiques écrit à l'époque. Là, on a quand même toutes les archives de la ligue et du club. On retrouve tous les matchs, tous les points, des statistiques qui n'existaient pas à cette époque du premier Rugby au Coeur"

"On essaye de n'oublier personne, tout, tout ce qui fait que le CAB fait partie du patrimoine de la ville, du département et de la région"

Des témoignages d'acteurs de l'époque

Le nouveau livre traitera également d'autres histoires autour du CAB, avec des témoignages qui seront et sont déjà recueillis depuis plusieurs mois. "Une grosse partie sera faite sur l'amateurisme et sur les équipes amateures de l'association" promet Jean-Jacques Gourdy. "On traitera aussi l'arrivée de tous les sponsors, de tous les partenaires. On va faire parler les supporters aussi et les différentes associations de supporters."

C'est d'ailleurs dans un autre lieu du patrimoine de Brive, la halle Georges-Brassens, que ce projet sera présenté dès demain et pour tout le week end lors de la Foire du livre de Brive.