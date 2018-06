Brive-la-Gaillarde, France

So’otala Fa’aso’o, 23 ans, est un 3ème ligne Néo-Zélandais qui a débuté le rugby à Auckland. Il a été sélectionné 3 fois avec l’équipe nationale des moins de 20 ans des Samoa, avant de rejoindre le Racing 92 en 2016.

La saison dernière, il a joué 9 matchs en Top 14 avec les Ciel et Blanc, dont 4 titularisations avec deux essais marqués. Il rejoindra les rangs du CA Brive pour un prêt d’un an et "apportera toute sa puissance dans le pack corrézien" indique le club briviste dans communiqué.