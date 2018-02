Mimizan, France

C'est un acte incompréhensible qui s'est produit dimanche à Mimizan (Landes). José Olaïzola, 63 ans, représentant de la fédération de rugby, a reçu un violent coup de poing lors d'un match entre Mimizan et le club girondin de Gradignan en championnat Honneur du comité côte d'Argent. Il était chargé de contrôler la bonne tenue de la rencontre.

A la 28ème minute, il est agressé par un joueur de Mimizan, à qui les entraîneurs venaient de refuser son entrée sur le terrain. José Olaïzola, présent à quelques mètres au bord du terrain, reçoit un énorme coup de poing à la tête et perd connaissance. "Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est _pourquoi il s'en est pris à moi_. C'était un acte délibéré. Je n'ai pas eu de discussion avec lui" explique l'homme agressé.

C'est très inquiétant - José Olaïzola, représentant fédéral agressé dimanche à Mimizan

Hospitalisé dans la foulée, José Olaïzola souffre de plusieurs hématomes à la tête et ne peut plus manger. Les conséquences d'un acte violent et aussi d'un changement de comportement progressif dans le rugby. "Maintenant, au moindre souci, au moindre choc, au moindre impact, au moindre coup, ça râle énormément, estime-t-il. C'est envers les arbitres, envers les officiels comme moi, pratiquement à tous les matchs : on se fait incendier. C'est très inquiétant."

Didier Miklou, le responsable des représentants fédéraux au comité de côte d'Argent s'en inquiète. "Le rugby est en train de changer à ce niveau-là. On a des comportements qui ne sont pas normaux. Dans les matchs de jeunes, les arbitres se font copieusement insulter."

On dénonce ça pour que le calme revienne dans notre beau sport - Didier Miklou, dirigeant au comité côte d'Argent

Les violences contre le corps arbitral se répètent ces dernières semaines après des faits à Gabarret et Biscarrosse comme le confirme Didier Miklou. "Lors d'un match à Biscarrosse dernièrement, l'arbitre a été frappé et on a jeté de la boue sur le représentant fédéral, qui a démissionné depuis. Ce sont des gestes qui sont impardonnables. Il faut absolument que, tous, on dénonce ça pour que le calme revienne dans notre beau sport parce que là _c'est en train de dériver de manière dangereuse._"

Joint par nos soins ce lundi, le président de l'UA Mimizan n'a pas répondu.