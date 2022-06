Rugby : le week-end de rêve des jeunes joueuses de l'US Salles

Elles en ont pris plein les yeux. Béryl, Lucie, Nina et Tamara ont disputé pour l'équipe des -15 ans de l'US Salles l'Orange Rugby Challenge dans l'antre du XV de France, au Centre National du Rugby à Marcoussis. Une compétition qui rassemblait 46 équipes venues de toute la France sélectionnées lors d'étapes qualificatives départementale puis régionale.

Avant de disputer cette finale nationale, joueurs et joueuses ont passé la soirée de vendredi au Stade de France pour assister au sacre de Montpellier face à Castres. Les participants de l'Orange Rugby Challenge ont même eu droit à une présentation au public en forme de tour d'honneur une heure avant le coup d'envoi de la finale. "C'était un moment incroyable, affirme Lucie. C'est la première fois qu'on venait au Stade de France et à la télé ça a l'air beaucoup plus petit. En plus, on ne ressent pas du tout l'ambiance de la même manière".

Les 46 équipes de l'Orange Rugby Challenge ont défilé dans le stade avant la finale du Top 14. © Radio France - Yves Maugue

"On a crié avec les supporters, raconte Nina. Les Montpelliérains mettaient moins d'ambiance que les Castrais qui se trouvaient juste en-dessous de nous mais c'était très sympa".

Sur les terrains d'entraînement du XV de France

Le lendemain matin, après une courte nuit, direction Marcoussis et le Centre National du Rugby, le camp de base du XV de France. Les Salloises se retrouvent sur les terrains pour participer aux ateliers de l'Orange Rugby Challenge. Au menu, questions sur les règles du jeu et ateliers de technique rugby.

Le rugby c'est un jeu qui permet de vivre de belles histoires entre copains.

Au bord du terrain, les anciens internationaux Sébastien Chabal, Vincent Clerc et Emile Ntamack surveillent les prestations réalisées. "Dire que je vais leur donner des conseils sur le jeu au pied ou sur la passe serait un peu présomptueux de ma part, glisse dans un sourire Sébastien Chabal. Ce qui est fait ici est fondamental. Les jeunes travaillent des phases de jeu qu'ils vont rencontrer tout au long de leur carrière et qu'ils doivent maîtriser. Il y a bien un aspect compétitif mais on sent surtout que les filles et les garçons prennent du plaisir. On voit qu'ils en ont plein les yeux, c'est bien de les faire rêver, qu'ils n'oublient pas que le rugby c'est un jeu qui permet de vivre de belles histoires entre copains".

Sébastien Chabal au bord du terrain de l'Orange Rugby Challenge © Radio France - Yves Maugue

Alors que l'Orange Rugby Challenge existe depuis plus de 20 ans, un nouvel atelier a été ajouté pour cette édition 2022. il concerne le numérique avec de la pédagogie autour des dangers des écrans. "Cela permet de sensibiliser les jeunes aux bons usages du digital, explique Stéphane Tardivel, directeur du sponsoring, des partenariats et de l'événementiel chez Orange France. On sait qu'à ces âges là, les écrans sont partout. On passe quelques messages, par exemple sur le cyber-harcèlement, c'est important".

Le travail de la touche pour les Salloises. © Radio France - Yves Maugue

Pour les Salloises, cette participation à la finale de l'Orange Rugby Challenge résonnait comme une récompense. "On a lancé cette équipe minime en début de saison, explique Jean-Luc Moucheboeuf, l'un des deux éducateurs sallois présents à Marcoussis. Pour la première fois, les filles ne jouent pas avec les garçons et c'est la seule équipe féminine dans cette catégorie en Gironde. C'est fabuleux de se retrouver ici à l'issue de cette première année. Et quand je vois les sourires des filles, ça me fait vraiment plaisir". "C'est une fierté, complète l'autre éducateur Philippe Marcuzzi. Les filles se mettent beaucoup de pression, mais ce challenge va les faire mûrir et grandir. Et c'est encourageant pour que l'on puisse monter à la rentrée une équipe cadette".