Rugby: un XV de France pour la première fois sur la pelouse du Michelin

Les trois jeueuses de l'ASM Romagnat retenues pour ce match: Jessy Trémoulière, Caroline Thomas remplaçante et Amélie Roux, 24eme joueuse

Clermont-Ferrand, France

Il y a deux affiches à suivre ce samedi pour les supporters de l'ASM. Bien évidemment le match des Jaunes et Bleu à Toulouse mais aussi ce France - Angleterre à domicile. Jusqu'à présent, le stade Michelin n'avait accueilli que les Barbarians mais une équipe de France, c'est une première.

L'équipe de France féminine a déjà joué dans le Puy-de-Dôme, c'était à Riom en 2012, devant 2.000 spectateurs frigorifiés. Cette fois, il devrait y avoir entre 13 et 14.000 spectateurs, le signe de l'évolution du rugby féminin en quelques années. Et pour un match au sommet, face aux anglaises, le meilleur ennemi des françaises aussi chez les filles.

Deux joueuses de l'ASM Romagnat

Les deux équipes dominent le rugby européen (et presque mondial). Les françaises ont fait le grand chelem en 2018, les anglaises ont pris leur revanche cette année avant une probable belle lors du prochain Tournoi des six Nations. En attendant, les deux équipes vont pouvoir se jauger lors de cette tournée d'hiver puisqu'elles se rencontrent deux fois, ce samedi donc au Michelin et le retour dans une semaine à Exeter.

Deux joueuses de l'ASM Romagnat sont sur la feuille de match. Jessy Trémoulière, titulaire à l'arrière, et Caroline Thomas, remplaçante au poste de talonneur. Une troisième romagnatoise avait été retenue pour cette rencontre, la deuxième ligne Amélie Roux, mais elle sera la 24eme joueuse, prête à prendre éventuellement place sur le banc en cas de blessure d'une avant. Quant à l'ouvreuse Emma Coudert, elle fait partie du groupe de 33 joueuses participant à cette tournée d'hiver mais elle n'a pas été retenue pour ce match.