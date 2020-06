Rugby : une baisse de la masse salariale de 2,5 millions d'euros à l'ASM

Depuis plusieurs jours les joueurs et le club négociaient une nécessaire baisse des salaires. Un accord a été trouvé afin de parvenir à une réduction de deux millions et demi. Soit une baisse entre 15 et 20% des salaires la saison prochaine.

"J'espère qu'on arrivera très vite à une décision". Etienne Falgoux, l'un des représentants des joueurs, a été entendu. L'ASM vient d'annoncer qu'un accord a été trouvé pour la nécessaire baisse des salaires en raison de l'impact économique pour le club de la crise sanitaire liée au Covid-19.

"Tout le monde a pris conscience que nous ne faisions pas cela de gaieté de cœur", commente Eric de Cromières le président de l’ASM Clermont Auvergne, "mais les conséquences de cette crise sans précédent nous imposaient des efforts financiers solidaires vitaux". Ce sera le cas avec une diminution des salaires des joueurs entre 15 et 20%. Les plus bas salaires ayant été préservés. Etienne Falgoux et Rabah Slimani, représentants des joueurs au sein du comité économique et social du club se félicitent qu'un accord ait été trouvé. "Les discussions se sont globalement bien passées malgré la difficulté du problème et l’atteinte aux intérêts collectifs. Le groupe a bien compris que la situation économique mettait en danger le club et le rugby en général. Toutes les personnes salariées de notre sport doivent prendre conscience de la réalité et consentir à une solidarité et des efforts pour maintenir la vitalité de cet écosystème".