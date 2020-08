Rugby : une jauge à 5 000 spectateurs, ce serait "un coup dur" pour le manager de l'UBB Christophe Urios

Alors que l'UBB va entamer sa dernière phase de préparation avant le début de la saison du Top 14, Christophe Urios, le manager de l'équipe de rugby, revient sur l'interdiction d'accueillir plus de 5 000 spectateurs dans les stades.

Les rugbymen de l'UBB ont droit à quelques jours de trêve, après sept semaines d'entraînement et les épreuves des Bacchus pour souder le nouveau groupe. La semaine prochaine, les joueurs seront de retour à l'entraînement, avec trois matchs de préparation à venir : contre Biarritz le 14 août, contre Clermont le 22 et enfin contre Bayonne le 28, avant la reprise du Top 14 : ce sera le 4 septembre sur la pelouse du Stade Français. Mais avec combien de spectateurs ?

Jusqu'à fin août, dans cette période post-confinement, le gouvernement maintient en effet la jauge à 5 000 spectateurs dans les stades. Mais les préfets pourront lever ce plafond "à titre exceptionnel, après analyse". Chistophe Urios, le manager de l'Union Bordeaux Bègles, veut y croire.

France Bleu Gironde : Une jauge à 5000 spectateurs, ce serait un coup dur ?

Christophe Urios : Evidemment, ce serait un coup dur, mais j'ai la faiblesse de penser que ça va évoluer. Ce n'est pas que financier. Même si la partie économique est fondamentale quand même. Mais effectivement, on joue au rugby, on partage ces moments pour nos supporters. Il n'y a pas que Bordeaux, évidemment. C'est essentiel. On a envie de partager et d'avoir cette atmosphère, cette communion avec les gens qui nous suivent, qui nous aiment, qui ont envie de voir leur équipe sur le terrain.

Pour les spectateurs aussi, c'est important en ce moment, en cette période...

Oui, dans cette période un peu morose où on ne sait pas comment ça va se passer à la rentrée, etc. C'est important pour nous de faire participer nos supporters, parce qu'on veut faire chanter Chaban. Donc j'espère qu'ils auront l'occasion de venir à Chaban, de recréer ce lien.

La saison dernière, c'était votre année ?

On a tourné la page. Maintenant, c'est fini. La saison dernière, elle est passée. Ce qu'on a envie, évidemment, c'est de repartir et on est prêt. On est prêt à le faire. Quand je vois l'engagement des joueurs, c'est top. Donc évidemment que c'est un coup dur par rapport à la saison dernière, mais en même temps que peut-on y faire ? Rien. Donc il faut repartir au combat.

Et ça y est, ils ont le couteau entre les dents ?

Oui, je pense qu'on est prêt. Après, vous le savez aussi bien que moi, le juge de paix, c'est le match. Donc, on va rentrer dans la phase 4 et on verra. On a trois matches de préparation. On y verra déjà plus clair et puis c'est le match qui va nous dire si on a oublié, si on est passés à autre chose par rapport à la saison passée.