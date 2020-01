RUGBY : une nouvelle recrue au VRDR

Valence, France

Un jeune international rejoint le VRDR jusqu'à la fin de la saison

Sami Zouhair, jeune pilier de bientôt 21 ans ( né le 21 février 1999 ) va faire parti de l'effectif du VRDR jusqu'à la fin de la saison. Il arrive en tant que joker médical pour remplacer Erwan Iapteff qui vient d'être opéré du ligament croisé antérieur et qui est "out" pour cette saison. Sami Zouhair a été formé dans les rangs de Rhône XV avant d'évoluer à Rovaltain. Ce jeune pilier a été sélectionné à plusieurs reprises avec l'équipe de France des moins de 18 ans et l'équipe de France des moins de 20 ans. Sami Zouhair est prêté par le LOU jusqu'à la fin de cette saison 2019-2020.