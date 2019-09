Rugby - US Dax : "s'habituer dès le premier match à aller chercher des points à l'extérieur"

Dax, France

Pour le premier match de la deuxième saison de l'US Dax en Fédérale 1, les rouges et blancs se déplacent à Niort. Les Niortais ont terminé à la 7e place la phase régulière la saison dernière, ils avaient battu Dax en novembre sur le score de 20 à 14.

Niort, à l'intersaison, s'est renforcé avec, selon le site ItsRugby, un départ pour dix arrivées. Et quelques joueurs d'expériences, à l'image du demi d'ouverture en provenance de Carcassonne, Antoine Lescalmel, aux nombreux matchs de PRO D2. " La saison dernière, on avait pour objectif une place de 3 à 6, alors que maintenant, on vise une place dans le Top 4", déclarait il y a quelque jours le président niortais dans les colonnes du journal La Nouvelle République.

Mais en ce début de saison, premier match et niveau amateur oblige, l'US Dax n'a pas vraiment travaillé sur les nouvelles qualités de son adversaire. D'abord parce qu'il n'y a pas de vidéo disponible, à part celles des matchs de l'année dernière. Et puis parce que : "on se concentre sur nous", explique l'entraîneur de l'US Dax, Frédéric Tauzin.

Une bonne préparation pour l'USD

L'US Dax attaque cette saison bien différemment de la saison dernière. Pas de recrutement dans l'urgence, du temps pour travailler avec les recrues bien choisies, sans nom ronflant, pour palier aux faiblesses identifiées l'an passé, notamment en première ligne. "La préparation a été meilleure cette année, confirme la capitaine et centre thermaliste Florian Argel. Le recrutement a été efficace avec des joueurs un peu plus volumineux notamment devant", poursuit le centre.

Florian Argel, le capitaine de l'US Dax sur l'avant saison et sur ses 37 ans. Copier

Dans les recrues en première ligne qui vont compter, après une hécatombe à ce poste l'an dernier, le nouvel entraîneur des avants, Stéphane Barbéréna, compte beaucoup sur Beñat Auzqui, le talonneur en provenance de l'US Tyrosse : "Benat, c'est l'expérience !", explique le coach avec un sourire communicatif. "Il sait d'où il vient, il est arrivé tard à haut niveau, et ça, c'est important pour les jeunes autour d'avoir quelqu'un qui a cette expérience."

Stéphane Berbéréna, le nouvel entraîneur des avants de l'USD, explique son rôle dans le staff. Copier

7 déplacement sur les 11 premiers matchs

Avec trois matchs gagnés sur les trois match de préparation, l'US Dax attaque la saison de la meilleure des manières, déjà sur une dynamique positive. Mais conserver cette dynamique de victoire, ce ne sera pas évident. Surtout quand l'on regarde le calendrier des Dacquois. Cela commence avec deux déplacements à Niort et Anglet, ce qui sur le papier ne semble pas idéal. "Oui, m'enfin on commence par 7 déplacements sur la phase aller surtout", grimace l’entraîneur principal Frédéric Tauzin. Sept déplacements sur les 11 premiers matchs des rouges et blancs. "Donc il faut qu'on s'habitue dès le premier match à aller chercher des points à l'extérieur. Le calendrier est fait comme ça, cela peut aussi jouer en notre faveur sur la phase retour. Donc on fait avec et on va essayer de bien débuter".

Frédéric Tauzin, l’entraîneur principal de l'USD sur le calendrier et les objectifs de la saison. Copier

La composition de l'US Dax face à Niort