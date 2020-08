Rugby, utltime répétition pour le Stade Montois

On touche au but. Dernier match de préparation pour le Stade Montois. Ce jeudi soir les jaune et noir se déplacent à Biarritz affronter le BO à 20h stade Aguilera.

L'heure des toutes dernières retouches pour les techniciens gascons face à la sérieuse locomotive basquaise de Pro D2. Et cela une semaine avant la reprise du championnat. Le vendredi 4 septembre, le Stade Montois recevra Béziers, à 19h, et en direct sur France Bleu Gascogne.

Laval, la force - JP Bazier SMR Pro

Eh bien cette fois c’est vraiment l’ultime répétition avant la grande première. Cinq mois sans compétition, sans repaires, et encore quatre- vingts minutes pour faire des gammes face à un sparring- partner de luxe, le Biarritz Olympique qui devrait être l’un des maousses costauds de la Pro D2. Le Stade montois, pour cette rencontre, va resserrer les rangs après la bonne prestation inaugurale face à Angoulême, afin de commencer à dégager le groupe qui sera aligné le 4 septembre face à Béziers lors de la reprise effective du championnat. Le trio technique Milhet- Tastet- Talès veut une homogénéité complémentaire. Rémi Talès, entraîneur des lignes arrières montoises, pour qui il s 'agit là de la toute dernière répétition, veut voir se dessiner, dans cet affrontement avec le BO, la future colonne vertébrale de son équipe. La clé du camion aux jeunes surdoués, Coly, De Nardi, Smaili, Desaubies, attaquants de feu, dont on attend les prouesses inventives. La capacité gestionnaire des grands anciens, Saubusse, Loustalot, David, Cedaro pour donner du corps à tout cela. Avec une forte attente également en ce qui concerne le trois- quart fidjien Vereniki Goneva, transfert de l’été, recordman d’essais de la sélection fidjienne avec laquelle il a disputé trois Coupes du Monde. A trente six ans, champion d’Angleterre avec Leicester en 2013, ancien de Newcastle et des Harlequins, il est attendu dans un rôle de régulateur de l’attaque gasconne aux cotés notamment de ses compatriotes explosifs, Wakaya, Nakacégu et Naituvi. La fidjian touch montoise.