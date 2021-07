Le VRDR et Aubenas connaissent désormais leur programme pour la saison en Nationale qui débutera le week-end des 4 et 5 septembre prochain. Valence-Romans débutera par un déplacement à Nice et le RCAV recevra Bourgoin; La première manche du derby aura lieu le 17 octobre au stade Pompidou.

Rugby : découvrez le calendrier de Nationale, Valence-Romans et Aubenas débuteront contre Nice et Bourgoin

Le VRDR à Nice et Aubenas à domicile contre Bourgoin pour démarrer la saison

On connaît désormais le programme des oppositions pour Valence-Romans et Aubenas pour la saison 2021-2022 en Nationale. Les Damiers débuteront le championnat chez l'un des favoris, Nice, le week-end des 4 et 5 septembre prochain pendant que le RCAV jouera devant son public face à Bourgoin. La 1ère manche du derby est programmé le 17 octobre au stade Pompidou.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après la réception de Bourgoin, Aubenas se rendra à Chambéry le 12 septembre avant de recevoir Tarbes le 19 septembre. Le 3 octobre, déplacement à Suresnes, réception de Dijon une semaine plus tard et le 17 octobre place au derby au stade Pompidou. Le 24 octobre, le RCAV accueillera Massy. Déplacement ensuite à Blagnac le 7 novembre, réception de Nice le 14 avant d'aller à Albi le 21 novembre. Avant la trêve hivernal, Aubenas recevra Cognac avant d'aller à Angoulême et le dernier match de l'année se jouera à domicile contre Dax le 19 décembre.