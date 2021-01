Rugby Vannes : Morgan Phelipponneau, pilier au RCV : "le regard des autres clubs change"

A la fin de la phase aller, le RC Vannes totalisait 12 victoires, un nul et 2 défaites dans le championnat de Pro D 2. Un parcours remarquable, résultat d'un travail sérieux et qui suscite l'admiration des autres clubs.

C'est Morgan Phelipponneau, qui joue au poste de pilier au RC Vannes qui évoque le sujet : "Quand j'appelle mes copains à Agen, il disent que ce n'est pas de chance. Ils vont descendre - le club est lanterne rouge du Top 14 - et nous ils nous voient monter". Bon, les jeux sont quand même loin d'être faits. La fin de la saison régulière est encore loin et puis après il y a les phases finales. Morgan Phelipponneau ne s'enflamme pas. Il est originaire du Gers, une des patries du rugby du Sud-Ouest où Auch, il y a bien longtemps a connu des heures de gloire. Il est venu jouer à Vannes il y a quelques années, est parti à Agen et est revenu cette saison dans le Morbihan. "Quand je suis parti à Vannes en 2013, après ma formation à Mont-de-Marsan, les potes ont cru que je mettais fin à ma carrière de rugbyman !", raconte le joueur de 31 ans. C'est pour dire la réputation du rugby en Bretagne à l'époque et plus généralement au nord d'une ligne Bordeaux - Lyon !

Parfois je me suis fâché !

Aujourd'hui, grâce au parcours du RC Vannes, depuis son accession en pro D 2, les regards changent. "C'est grâce au travail effectué depuis plusieurs années. Avant les entraineurs, les dirigeants devaient supplier pour obtenir tel ou tel joueur. Maintenant ce sont les agents qui appellent le club", poursuit Morgan Phelipponneau. Il y a 2 ou 3 ans, jamais un joueur du calibre de Nick Abendanon, ancien de Clermont, ne serait venu jouer à Vannes. Aujourd'hui le club du Morbihan réussit à attirer dans ses filets un international argentin, Rodrigo Bruni, qui vient avec les Pumas de battre les All Blacks ! Rodrigo Bruni est arrivé à Vannes ce mardi (12 janvier) et on imagine sans peine que Jean Noël Spitzer, l'entraîneur vannetais, a hâte de le voir évoluer sous le maillot bleu et blanc.

Vannes devient clairement un point sur la carte du rugby français. "Parfois je me suis fâché avec des amis rugbymen du Sud-Ouest, tempête Morgan Phelipponneau, qui se moquaient un peu du rugby à la sauce bretonne. Et bien on vient de prouver avec notre première partie de saison que nous étions une équipe, un club à prendre au sérieux !".