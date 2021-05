Rugby : Vannes retrouve ses supporters pour la demi-finale de Pro D 2

Vannes qui a terminé deuxième de la phase régulière du championnat de Pro D 2 a acquis le droit de recevoir pour disputer cette demi-finale. Certes la chambrée sera maigre. En période normale, 9 000 spectateurs auraient pu garnir les tribunes de La Rabine. La ville et le club espéraient une autorisation pour 5 000 spectateurs, mais cela n'a pas été accordé. On se contentera donc de 1 000 personnes. Mais toutes ne seront pas forcément des supporters du RCV, puisque 229 places ont été réservées aux supporters de Biarritz. 271 places ont été réservées par ailleurs pour la Ligue Nationale de Rugby. Il reste donc 500 places pour les partenaires et les abonnés : 350 places réservées pour les partenaires et 150 places pour les abonnés. Ces dernières places ayant été attribuées par tirage au sort. Voilà pour les "heureux", qui seront dans le stade.

Une fan zone avec écran géant est installée dans les jardins des remparts © Radio France - François Rivaud

Heureusement, il reste deux autres possibilités d'assister à la demi-finale au plus près de l'ambiance : une fan zone avec écran géant est installée dans les jardins des remparts. Là aussi 1 000 personnes seront présentes. 250 places sont d'ores et déjà réservées aux jeunes du RC Vannes. 750 places peuvent être réservées sur internet dès ce samedi à 9 heures à l'adresse suivante, d'après le communiqué de la Préfecture du Morbihan : "Pour fluidifier l'accès, l'inscription au préalable est obligatoire pour accéder à la fan zone. Le lien suivant sera accessible à partir de samedi 29 mai à 9 heures : https://www\.helloasso\.com/associations/ville\-de\-vannes\-cos/evenements/1\-2\-finale\-pro\-d2

"Afin de permettre un accès au plus grand nombre, le nombre de billets par retrait sera de 4 au maximum. L’ouverture de la fan zone sera possible dimanche 30 mai à partir de 16 h 30, entrée uniquement par la rue Francis Decker".

La ville s'affiche aux couleurs du RC Vannes © Radio France - François Rivaud

Mais si vous voulez vous plonger dans l'ambiance il reste les terrasses des restaurants et bars qui proposeront la retransmission du match. "La fan zone et les terrasses devront respecter les mesures sanitaires", exige la Préfecture, "avec port du masque obligatoire". La Préfecture demande également à ce que le public ne consomme pas d'alcool ce dimanche dans le centre ville et le long des rives du port entre 14 heures et 21 heures. "Le respect du couvre feu est impératif", précise également la Préfecture.

Interdiction de consommation d'alcool dimanche entre 14 heures et 21 heures - Préfecture du Morbihan

Les supporters pourront venir encourager les joueurs dès leur arrivée au stade deux heures avant le coup d'envoi. Le bus du RCV s'arrêtera comme il y a deux ans à l'entrée du stade côté port et les joueurs finiront à pied, accompagnés par le Bagad de Vannes.