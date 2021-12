Rugby - Vasil Lobzhanidze et Tedo Abzhandadze, une amitié charnière pour le CAB

Le 14 novembre dernier, sur le terrain du Matmut Atlantique de Bordeaux, un homme a crevé l'écran. A la tête de son équipe de Géorgie, face au XV de France monstrueux de Dupont, Penaud et Ntamack, un homme va sonner la révolte. Il s'appelle Vasil Lobzhanidze, qui marque après un bel effort de Luka Japaridze.Il est salué par les commentateurs et pris dans les bras d'un autre homme connu à Brive : Tedo Abzhandadze.

Vasil & Tedo composent la charnière géorgienne depuis bien longtemps. A 26 ans, Vasil se souvient. "Je connais Tedo depuis trois-quatre ans. On a joué des matchs avec la Géorgie, puis avec Brive quand Tedo est arrivé." Vasil Lobzhanidze a atteri en Corrèze en 2016, comme un autre joueur géorgien, Soso Bekoshvili. C'est plus tard que Vasil & Tedo se rencontrent au club, alors que Tedo Abzhandadze arrive de Koutaïssi, troisième ville géorgienne. Brive ne lui est pas inconnu ; il arrive avec Vano Karkadze, le talonneur. "On a joué ensemble quand on était petit" raconte le jeune ouvreur de 22 ans, "ils étaient dans le même club, ils viennent de la même ville et ont joué avec les U18 et U20 ensemble" ajoute Vasil Lobzhanidze.

Vasil, grand frère des géorgiens

Lors de la première interview de Vano Karkadze devant les géorgiens, Vasil viendra aider à traduire les propos du tout jeune talonneur briviste, lui qui a des difficultés encore à parler français. "Il a bien progressé en français" explique Goderzi Shvelidze, l'entraîneur des avants du CAB et "papa" de tous les géorgiens de Brive. "Vasil apporte de la confiance et a pris de la maturité. Dès qu'il annonce des choses, pour les gros ou les trois-quarts, c'est important" souligne le coach, qui ajoute à propos du jeune ouvreur Abzhandadze. "Tedo communique plus aussi".

"Vasil apporte de la confiance à Tedo et Tedo aussi donne de la confiance à Vasil." - Goderzi Shvelidze, dit Obé, entraîneur des avants de Brive et ancien joueur géorgien

Pourtant, ne lui dites pas qu'il est le "grand frère" des géorgiens. "Non, non, je ne suis pas d'accord" répond Vasil Lobzhanidze, un peu gêné. "Si si" ajoute Tedo Abzhandadze. "C'est lui le petit chef, quand Godo (Shvelidze, ndlr) n'est pas là !"

Se comprendre sans se parler

Si les deux joueurs brivistes sont complices, ils n'en sont pas moins performants. Trois fois titulaires avec le CAB cette saison, ils ont joué aussi leurs trois matchs internationaux ensemble. Cela donne forcement des automatismes. "Je sais ce qu'il va faire" explique Tedo Abzhandadze. "On a pas besoin de se parler pour se comprendre" ajoute Vasil Lobzhanidze.

Une assurance ensemble qui fait parfois mouche, comme lors de la deuxième mi-temps du match contre la France. "Ce fut un match très positif pour la Géorgie, face à la France, que je considère comme la meilleure nation au monde" a déclaré sans trembler Vasil Lobzhanidze. Un atout majeur pour Brive alors ? Même si le match contre Lyon n'a pu vraiment faire éclater cette vérité, le match contre Castres l'a autrement prouvé.