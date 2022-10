Rugby vétérans : L'équipe de France Classic, championne du monde

C'était l'objectif et l'équipe de France Classic a décroché pour la troisième fois consécutive le titre de champion du monde aux Bermudes. Les Bleus ont battu l'Argentine 21 à 20 en finale, ce vendredi matin.

Cette équipe, entraînée par l'ex usapiste Jean-Philippe Grandclaude (épaulé par Didier Chouchan, Nicolas Datas, Damien Chouly et Richard Lebergueries) est composée de jeunes retraités du rugby professionnel et renforcée par quelques joueurs amateurs, évoluant notamment dans les Pyrénées-Orientales.

On retrouve Ovidiu Tonita (USAP) mais également Boris Béthéry (Bordeaux, Dax), Laurent- Balluc-Rittener (Narbonne, Albi), Florian Faure (Castres, Grenoble), Arnaud Mignardi (Clermont, Brive), Floriand Denos (Bourgoin, Oyonnax) et bien d'autres encore.

Cette sélection composée depuis quelques années dispute ce tournoi aussi bien dans la convivialité que la rigueur. L'objectif était bel et bien de conserver ce titre. C'est chose faite.

Cette équipe (staff et joueurs) est composée d'une forte ossature catalane (joueurs amateurs ou ex joueurs de l'USAP) : Damien Chouly, Julien Baron, Ovidiu Tonita, Anthony Farges, Romain Granal, Florian Denos, Jean-Philippe Grandclaude et Boris Bethery (Photo).