Victoire de l'US Dax face à Rennes et défaite de Tyrosse face à Saint-Jean-de-Luz hier pour la première journée de Fédérale Une

Dax, France

Pour son premier match en Fédérale Une, l'US Dax s'est imposé samedi soir face à Rennes sur le score de 34 à 27. Les rugbymans dacquois ont fait une grosse première mi-temps avant de fléchir en seconde face au promu breton. Les rouges et blancs ont marqué cinq essais contre trois pour les Bretons.

Les hommes de Frédéric Tauzin manque donc le bonus offensif et laisse le bonus défensif à Rennes. Mais l'entraîneur de l'US Dax reste satisfait de cette première victoire à domicile qui compte.

Frédéric Tauzin salue le comportement de ses joueurs, il salue de très bonnes choses en première mi-temps. L'entraîneur de l'US Dax regrette malgré tout de ne pas avoir su conserver le bonus offensif. Il note que ses joueurs ont malgré tout laisser tomber quelques ballons, ont donné des ballons d'essai aux adversaires; "on aurait peut-être dû enfoncer le clou un peu plus tôt" dit-il.

La réaction de Frédéric Tauzin, entraineur de l'US Dax, après la première victoire de ses joueurs lors du premier match de Fédérale Une Copier

Prochain match pour l'US Dax dimanche prochain, le 9 septembre, avec un déplacement en Charente face à l'Union Cognac-Saint-Jean-d'Angély.

Tyrosse tentera de se rattraper à l'extérieur dans le Tarn dimanche prochain

L'US Tyrosse recevait St-Jean-de-Luz ce samedi après-midi au stade de la fougère. Les Landais se sont inclinés 27 à 10 face aux Basques. Deux essais transformés et six pénalités pour les Luziens, contre un essai transformé et une pénalité pour les Tyrossais.

Prochain match pour l'US Tyrosse dimanche prochain, le 9 septembre, avec un déplacement à Lavaur dans le Tarn.