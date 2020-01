Rugby : victoire du RCGC face à Issoudun

Les Guérétois marquent six essais et l'emportent 41 à 28 contre Issoudun

Guéret, France

Un peu de répit pour les joueurs du RCGC. Ils remportent 41 à 28 contre Issoudun au stade Léo Lagrange à Cher du Prat. Cette victoire les éloigne un peu plus de la relégation de Fédérale 3.

Après une première mi-temps compliquée (22-21) où les deux équipes inscrivent trois essais chacune, les Verts et Noirs remontent la pente en deuxième partie de match. Les rugbymen guérétois marquent trois essais, dont deux transformés, contre un essai transformé chez leurs adversaires.

Soulagement

L'enjeu était important, les Guérétois 10e au classement de leur poule frôlaient la zone rouge en recevant Issoudun 11e et avant-dernier. Cette victoire est donc un soulagement pour l'entraîneur du RCGC Guillaume Paré : "Il était impératif de gagner. Mission accomplie", déclare le coach "Ce match fait vraiment du bien et j'espère qu'il va nous libérer parce qu'on arrive à marquer beaucoup de points mais on en encaisse presque le même nombre", regrette-t-il. "Maintenant, on a gagné et c'est très bien, profitons-en" conclut-il. Les hommes du RCGC ont désormais deux semaines pour se reposer, soigner les blessés et travailler.

Pour le prochain match, le RCGC affrontera Ussel le 16 février 2020 à Guéret.