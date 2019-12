RUGBY : victoire impérative pour le VRDR contre Mont-de-Marsan

Valence, France

5 changements par rapport à l'équipe qui s'est inclinée contre Perpignan

Peter Saili et Quentin Gobet "out" jusqu'à la fin de la saison disparaissent bien sûr du groupe pour affronter l'équipe montoise ce vendredi, ils sont remplacés respectivement par Siaosi Loutongo et Alexandre Vaffier. Vincent Barrière fait lui aussi son retour en 3ème ligne aux dépens d'Alexis Armary. Autre changement, en 2ème ligne le Néo-Zélandais Martin succède à Théo Hannoyer et au poste de 3/4 aile Christopher Lacour prend la place de Jérémy Scalese.

Le VRDR contre Mont-de-Marsan - vrdr

Mont-de-Marsan voyage mal

Les landais ont perdu 6 de leur 7 matches disputés à l'exterieur depuis le début de la saison mais ils se sont imposés à Aurillac lors de la 11ème journée sur le score de 33 à 21 et ont grapillé le point de bonus défensif à Oyonnax , ce qui reste une performance de choix face à l'un des ogres du championnat de Pro D2.Méfiance donc pour les drômois d'autant que Mont-de-Marsan reste sur une défaite à domicile face à Nevers vendredi dernier.

VRDR-Mont-de-Marsan à vivre en direct sur FBDA à partir de 20h.