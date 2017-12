Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, France

Biarritz a soufflé le chaud et le froid sur Aguiléra ce 1er vendredi d'hiver. Il a réussi une entame parfaite, en dominant notamment la mêlée. Le BO ne laissait pas une once de terrain à son adversaire charentais, qui avait du mal à poser la main sur le ballon. Résultat : au bout de 24 minutes, Biarritz menait déjà 24-0 avec 3 essais au compteur (Tawalo, essai de pénalité, M. Lucu). Mais au lieu d'enfoncer patiemment le clou, le BO s'est mis à déjouer en se précipitant dans ses choix de jeu, et de son côté, Angoulême (à force de changements : toute sa 1ère ligne au bout de 30 minutes de jeu), a su rentrer dans son match. Et malgré une infériorité numérique (carton jaune au pilier Guion), le SAXV a trouvé la faille dans la défense biarrote juste avant la pause (essai de Ric-Lombard, 34°). Un regain d'énergie qui a permis à Angoulême de déployer son jeu, et ses ambitions dès le retour des vestiaires avec un essai (le 2ème de Ric-Lombard) en bout de ligne après passe sautée (initié par une pénaltouche à 10 m. ). Sans solution, Biarritz restait sur la défensive, écopait de 2 cartons jaunes (Botha 47° et Burton 61°). Angoulême plantait un 3ème essai en trouvant le surnombre (Sitauti, 52°) et revenait à 24 partout. Une pénalité de M. Lucu redonnait l'avantage au BO, qui scellait sa victoire par un essai de pénalité en toute fin de match, non sans s'être fait peur. Un comportement qui laisse quelques raisons de douter à Gonzalo Quesada, l'entraîneur des arrières biarrots.

"Je me pose des questions sur notre capacité à gérer nos matches et notre état d'esprit sur 80 minutes" - Gonzalo Quesada Copier

Biarritz termine 2017 invaincu sur sa pelouse. A l'issue de cette 17ème journée de ProD2, le BO conserve sa 5ème place avec 46 points (le classement c'est ici ).

Feuille de match : Biarritz bat Angoulême 34 à 24 (mi-temps: 24-7)

Temps: couvert / Terrain: gras / Spectateurs: 4.200 / Arbitre: M. Noirot

Les points: Biarritz: 4 essais Tawalo (5), de pénalité (17, 80), M. Lucu (24), 2 transformations M. Lucu (5, 24), 2 pénalités M. Lucu (3, 57) Angoulême: 3 essais Ric-Lombard (34, 42), Sitauti (52), 3 transformations Meret, 1 pénalité Meret (47)

Exclusions temporaires: Biarritz: Botha (47, antijeu), Burton (61, antijeu) Angoulême: Velten (13, antijeu), Guion (28 fautes répétées), Perraux (75, antijeu)

