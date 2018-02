Ribérac, France

Victor Varas jette l'éponge et quitte le CA Ribérac ! Le club évolue cette saison en fédérale 3 mais ses difficultés sont latentes : dernier de la poule 9, avec seulement deux victoires à son actif. Victor Varas veut que son départ "ne fasse pas de vagues", il justifie son départ, en cours de saison, par un manque de moyens physiques et un manque d'implication de certains joueurs. Le co-président du club Didier Lachaud concède tout juste une "atmosphère prenante". Victor Varas, qui a fait remonter le club en fédérale 3 cette année, a averti ses dirigeants ce mercredi soir à l'occasion d'une réunion au sein du club. Les dirigeants privilégient, dans l'urgence, une solution interne et confient les rennes de l'équipe à Karim Absaoui et Christophe Mazet.