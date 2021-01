Rugby : Vincent Merling, le président de La Rochelle candidat à la présidence de la Ligue nationale ?

Et si Vincent Merling devenait le prochain président de la Ligue nationale de rugby ? Cette hypothèse, selon le journal L'Équipe, prendrait un peu plus d'épaisseur ces derniers jours. Plusieurs présidents de club de Top 14 seraient pour, et militeraient pour sa candidature. Le président du Stade Rochelais reste pour l'instant silencieux.

Vincent Merling est capable aujourd'hui de fédérer

On le sait Paul Goze, l'actuel président de la Ligue, est en fin de mandat, et ne peut plus se représenter. L'ancien président et joueur de Perpignan, pourrait laisser sa place à un homme qui lui aussi, a été joueur, puis président de son club. L'ancien troisième ligne, Vincent Merling devenu président du Stade Rochelais depuis l'été 1991 est sans doute aujourd'hui capable de fédérer pour obtenir cette place.

Philippe Tayeb, le président de l'Aviron Bayonnais, n'a jamais caché son admiration pour la construction, et l'évolution du club rochelais depuis sa remontée en Top 14. On imagine, qu'il pourrait être de ceux qui voteraient en faveur de Vincent Merling. Brive, Castres ou Toulouse seraient probablement dans ce sillage.

Didier Pitcho, le président du SA 15 séduit par une candidature de Vincent Merling

Mais en Pro D2, l'idée fait aussi son chemin, et séduit également. Didier Pitcho, le président de Soyaux Angoulême, admet "qu'il verrait d'un bon œil cette candidature".

"Ce qu'il y a de bien, dit-il, c'est que les valeurs du rugby seraient préservées avec Vincent Merling. Avec lui les vaches seront bien gardées. Il faut remettre de l'affect dans le rugby, et des valeurs telles que l'on a connu sur le terrain. Et puis, il y a un chantier urgent aussi, c'est de rétablir de bonnes relations avec la FFR. Cette lutte a assez duré. Ces conflits doivent cesser. C'est plus en ce moment une lutte des pouvoirs qu'autre chose, c'est clair."

La future élection du président de la Ligue se jouera à la fin du mois de mars. Si Vincent Merling prend les rennes de la ligue, c'est le directeur général de La Rochelle, Pierre Venayre qui deviendrait président du Stade Rochelais.