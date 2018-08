Le calendrier des matches de la Coupe d'Europe a été dévoilé ce vendredi matin par l'EPCR, l'organisateur. Le Stade Toulousain et le Castres Olympique commenceront leurs saisons à l'extérieur.

Toulouse, France

La saison européenne débutera le week-end du 13 octobre, et on connaît depuis ce vendredi après-midi les dates et les heures des matches. Le calendrier complet de la saison a été dévoilé par l'EPCR, l'organisateur de la Coupe d'Europe.

Le Stade Toulousain débutera par un déplacement chez les Anglais de Bath, le samedi 13 octobre à 13h (heure française). La semaine suivante, Toulouse recevra le Leinster, le champion en titre. Déplacement ensuite chez les Wasps de Londres le 7 décembre, avant le début des matches retour.

Le Castres Olympique lui commence par aller à Gloucester le dimanche 14 octobre, puis recevra Exeter le samedi suivant. Les Champions de France iront ensuite au Munster le 9 décembre. Ils attaqueront la phase retour le week-end d'après.

Le calendrier complet (heure française)

Première journée : Samedi 13 octobre à 14h : Bath - Stade Toulousain

Dimanche 14 octobre à 14h : Gloucester - Castres Olympique

Deuxième journée : Samedi 20 octobre à 14h : Castres Olympique - Exeter

Dimanche 21 octobre à 16h15 : Stade Toulousain - Leinster

Troisième journée : Samedi 8 décembre à 18h30 : Wasps - Stade Toulousain

Dimanche 9 décembre à 14h : Munster - Castres Olympique

Quatrième journée : Samedi 15 décembre à 16h15 : Stade Toulousain - Wasps

Samedi 15 décembre à 18h30 : Castres Olympique - Munster

Cinquième journée : Samedi 12 janvier à 14h : Leinster - Stade Toulousain

Dimanche 13 janvier à 14 : Exeter - Castres Olympique

Sixième journée : Samedi 19 janvier à 18h30 : Castres Olympique - Gloucester

Dimanche 20 janvier à 16h15 : Stade Toulousain - Bath

Les premiers de chaque poule et les trois meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour les quarts de finale.

Quarts de finale : vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mars

Demi-finales : vendredi 19, samedi 20 ou dimanche 21 avril

Finale : samedi 11 mai à Newcastle