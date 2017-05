Mondial 2019 : Xavier Garbajosa espère "d'énormes ambitions" pour la France

Tirage au sort compliqué pour l'équipe de France pour la phase de poule de la prochaine coupe du monde de rugby au Japon. Le 15 tricolore se retrouve en compagnie de l'Angleterre et de l'Argentine ! Réaction de l'entraîneur des arrières de La Rochelle.

La Coupe du monde se déroulera au Japon du 20 septembre au 2 novembre 2019, mais depuis ce mercredi matin, on connaît les adversaires de la France en phase de poule. L'Angleterre, deuxième nation mondiale derrière la Nouvelle-Zélande, et l'Argentine. Deux grandes nations du rugby... Compliqué de se hisser du coup en 1/4 de finale. Pour Xavier Garbajosa, ancien international aux 32 sélections, aujourd'hui entraîneur des lignes arrières du Stade Rochelais, "le tirage n'est pas facile, mais cela permettra peut-être d'avoir d'énormes ambitions". Les deux premiers du groupe seront qualifiés, il faut donc pour Xavier Garbajosa "soit battre l'Argentine, soit l'Angleterre... je pense que cela va donner pas mal d'ambition à tous les joueurs et au staff pour pouvoir bien figurer à cette Coupe du monde"

Réaction de Xavier Garbajosa après le tirage au sort des groupes pour le mondial au Japon Copier

Composition des poules

Poule A : Irlande, Ecosse, Japon, Europe 1, vainqueur du barrage Europe-Océanie

Poule B : Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Italie, Afrique 1, vainqueur du repêchage

Poule C : Angleterre, France, Argentine, Amérique 1, Océanie 2

Poule D : Australie, Galles, Géorgie, Océanie 1, Amérique 2

Projection des qualifiés :

Poule A : Roumanie et Tonga ou Samoa

Poule B : Namibie ou Kenya et Russie ou Espagne ou Uruguay

Poule C : États-Unis ou Canada et Samoa ou Tonga

Poule D : Fidji et Canada ou États-Unis