Rugby - Xavier Ric : "Le CA Brive est fermé jusqu'à nouvel ordre"

La santé des six joueurs positifs, le week-end sans derby, la suite de la saison et ses enjeux....Le lendemain de l'annonce de six joueurs touchés par le coronavirus, le directeur général du CA Brive a pris la parole pour tenter d'expliquer la situation, inédite depuis le début de la crise.

Ça n'était pas arrivé depuis le début de cette crise du coronavirus. Ce jeudi, le CA Brive a annoncé six cas positifs au sein de son effectif professionnel. Six joueurs touchés par ce virus qui perturbe le rugby moderne depuis un an. Cette annonce a conduit au report du match contre l'ASM ce samedi, au stade Marcel-Michelin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un véritable coup de massue pour un club comme Brive. Un jour après, Xavier Ric n'a pas encore tous les détails. "Aujourd'hui, on a pas d'explication" souligne le directeur général du club. _"Le pourquoi du comment le virus est rentré au club, je ne peux pas vous l'expliquer_. On est très vigilant, on respecte au mieux cette bulle sanitaire, les gestes barrières et le protocole de la Ligue Nationale de Rugby."

"La bulle sanitaire a été percée"

La Rochelle probablement annulé, le derby peut-être reporté le 1er mai ?

Xavier Ric s'est voulu optimiste en premier lieu. "Les six joueurs vont bien, ils n'ont pas de symptômes. Ils sont à l'isolement comme l'ensemble des salariés du club." Car la direction du CA Brive a décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre toutes les infrastructures du club, ce qui signifie l'interruption de tous les entraînements et le télétravail pour tous les salariés. D'ici là, "les joueurs seront retestés lundi puis jeudi prochain. Si leurs tests sont négatifs, on pourra envisager la reprise de l'entraînement en petit groupe dès vendredi prochain."

Dans l'état actuel, difficile d'envisager un match samedi prochain à Amédée Domenech contre La Rochelle. _"__Je suis très pessimiste concernant cette rencontre"nous confie Xavier Ric. Quant au report du derby, la date du 1er week-end de mai, pris par la coupe d'Europe, pourrait convenir à Brive comme à Clermont. "C'est une fenêtre possible, mais il est encore trop tôt pour le dire"_ explique le directeur général du CAB.

En attendant, cette crise va entacher la belle dynamique de Brive, pourtant quasiment sauvé en Top 14 cette saison. D'autant plus que les six joueurs touchés risque de rejoindre l'infirmerie après leur test négatif. Le staff va devoir les prendre en charge avec bilan cardiaque et tests d'efforts, car le virus peut perturber leur fonctionnement.