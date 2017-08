Rugby à XIII : la cinglante mise au point de l'AFLD dans l'affaire Tony Gigot

L'Agence française de lutte contre le dopage est sortie de son mutisme. Après la confirmation de la suspension de deux ans pour le joueur Tony Gigot, elle expose sa version des faits et les motivations de la sanction. Le rugbyman aurait avoué avoir pris de la cocaîne avant le contrôle, selon l'AFLD.

Jusqu'à présent, sollicitée par les médias locaux, l'AFLD n'avait pas souhaité s'exprimer sur le cas Tony Gigot. L'organisme impartial et neutre cette fois-ci a dû se sentir attaqué au point de vouloir faire une mise au point. L'Agence française de lutte contre le dopage a toujours fait valoir l'application des justes sanctions correspondant aux fautes commises. Elle sort donc un argumentaire imparable.

L'arrière des Dragons Catalans Tony Gigot a été suspendu deux ans puis six mois avant que la sanction ne soit de nouveau ramenée à deux ans. Cette série de décisions et de revirements avait provoqué la colère de deux présidents, Marc Palanques, président de la FFR XIII et Bernard Guasch, président des Dragons Catalans. Les deux ont hurlé au complot contre le rugby à XIII (Réaction de Marc Palanques, réaction de Bernard Guasch).

Car en plus de l'affaire Tony Gigot, l'AFLD avait sorti une petite phrase irritante pour les treizistes lors de sa conférence de presse de fin de saison : "Une vraie inquiétude au niveau du rugby à XIII", nous avons une constante dans le rugby à XIII, c'est la consommation de cocaïne. La cocaïne est un vrai souci sanitaire dans le monde du sport".

Après ces réactions en chaîne dans le monde treiziste les derniers mois, cette fois-ci l'AFLD met les choses au point et a demandé à la FFR XIII de publier sur son site internet son document officiel. Dans son argumentaire de huit pages, l'agence délivre son constat détaillé concernant sa décision sur Tony Gigot.

Extrait du document de l'AFLD - Capture d'écran site FFR XIII

Dans cette extrait, l'AFLD expose donc que Tony Gigot "s'était montré inquiet au motif qu'il avait consommé de la cocaïne la veille". Ces informations n'étaient jamais apparues dans les propos des instances treizistes qui avançaient, elle, que tous les contrôles du joueur (et c'est vrai) étaient négatifs. Quand les Dragons et la FFR XIII parlent de "maladresse et de mauvaise blague de Tony Gigot", l'AFLD parle de "tentative de corruption", c'est l'agence qui a le dernier mot.

Le bras de fer est de plus en plus rude entre l'AFLD et le rugby à XIII français. Etait-ce le dernier épisode ?