XV de France : cinq questions à Marc Lièvremont avant le crunch face à l'Angleterre

Les Bleus ne sont plus qu'à 80 minutes du Grand Chelem. En cas de victoire samedi 18 mars face à l'Angleterre, ils mettront fin à 12 ans de disette dans le Tournoi des six nations. La dernière victoire des Bleus dans ce tournoi remonte à 2010. À l'époque, l'équipe comptait de nombreux joueurs biarrots comme Imanol Harinordoquy, Dimitri Yachvili et le sélectionneur n'était autre qu'un ancien 3ème ligne rouge et blanc : Marc Lièvremont. À la veille du choc face au XV de la Rose, cinq questions à Marc Lièvremont, invité de France Bleu Pays Basque.

1 - L'équipe de France est en passe de réaliser le Grand Chelem que l'on attend depuis 12 ans. Vous y croyez cette fois ?

Je suis convaincu qu'il faut respecter l'Angleterre qui, évidemment, va essayer de gâcher la fête. Mais cette équipe de France est irrésistible, dans tous les sens du terme. Elle est séduisante et bénéficie du bon ratio, me semble-t-il, avec une saine ambition, beaucoup de talent, un état d'esprit remarquable. Je crois qu'elle fait beaucoup de bien à tous les supporteurs du rugby en cette période un peu compliquée. J'ai le sentiment que ça va être une très, très belle fête au Stade de France.

2 - Justement, cela avait été une très belle fête en 2010. Quels souvenirs gardez-vous de ce Grand Chelem ?

Vous savez, un Grand Chelem, c'est toujours une aventure sportive et humaine assez fantastique puisque c'est le titre suprême, en tout cas en Europe. Il nous reste évidemment le titre de champion du monde à aller chercher et j'espère d'ailleurs que cette nouvelle génération, celle d'Antoine Dupont et de Romain Ntamack ira chercher cette concrétisation dans un peu plus d'un an.

Le titre de champion du monde à aller chercher

Et il y a beaucoup de choses qui sont comparables. Étonnamment, en 2010 comme aujourd'hui, l'équipe de France recevait l'Angleterre. Comme aujourd'hui, l'Angleterre n'avait rien à gagner, si ce n'est de gâcher la fête. Comme aujourd'hui, l'Angleterre était vice-championne du monde. Mais le contexte est différent : ça avait été un Grand Chelem à l'arrache, même s'il était très beau. On avait beaucoup souffert contre l'Angleterre sous la pluie au Stade de France, avec un certain Johnny Wilkinson, qui s'était attaché à nous faire pas mal de misères.

Aujourd'hui, j'ai le sentiment que tout est réuni pour que ce soit une belle fête. Évidemment, on va rester prudent. Mais j'ai le sentiment que la dynamique est tout autre. Cette équipe est jeune, elle n'a fait que progresser depuis plusieurs mois et elle est capable de répondre un petit peu à tous les scénarii de match : des matchs heurtés comme à Cardiff, des matchs très spectaculaires comme cela a été le cas contre l'Irlande ou contre les All Blacks il y a quelques mois. C'est pour ça que j'ai le sentiment que ça va être relativement facile. Mais aujourd'hui, je ne suis que supporteur du XV de France, donc c'est toujours plus facile, je suis plus détaché. Évidemment, le staff de Fabien Galthié et Raphaël Ibanez doit se méfier à juste titre de cette équipe anglaise.

Marc Liévremont en mai 2019 © Radio France - Frédéric Fleurot

3 - Le risque, c'est de croire que c'est déjà fait? C'est le piège à éviter ?

Sincèrement, j'ai le sentiment à travers les discours, à travers la trajectoire de cette équipe qui, depuis deux mois déjà, côtoie les meilleurs, qui a appris et progressé encore, qu'ils marchent vers leur destin ! Cette équipe m'apparaît à l'abri d'un péché de suffisance et d'orgueil avant l'Angleterre. J'ai le sentiment qu'elle est partie pour écrire l'histoire !

4 - L'histoire pourrait aller jusqu'à la Coupe du monde de l'année prochaine en France ?

J'ai le sentiment que ça va être le cas parce que quand on voit cette équipe de France, elle est à la fois puissante, dynamique et moderne. Elle est très homogène et en même temps, elle est composée de profils assez différents, très complémentaires. Elle est animée par des sentiments d'amitié, de respect et de solidarité qui me réjouissent. Elle est encore jeune et donc encore perfectible. Elle peut aller très loin ! Il n'y a qu'un trentenaire, c'est Uini Atonio, c'est vous dire !

Jamais une équipe de France de rugby n'a été aussi forte

Elle est formatée pour faire deux Coupes du monde ! C'est toujours difficile de comparer des générations, mais j'ai le sentiment que jamais une équipe de France de rugby n'a été aussi forte que celle qui va se présenter demain soir et les années à venir. On pensait que le réservoir du rugby français était un petit peu tari. On a beaucoup de très belles pépites qui sortent. On est en est en passe de vivre de belles années, au delà du titre de demain (samedi, ndlr) pour le rugby français.

5 - Un pronostic pour demain ?

En termes de score, je ne sais pas. Nous jouerons un match très spectaculaire. Il va faire beau sur Paris. Le Stade de France va être en ébullition, donc je vois des essais, un match moins fermé que contre l'Irlande. Je peux me tromper. C'est difficile d'écrire le scénario d'un match à l'avance, mais je vois un match assez spectaculaire avec des essais, du spectacle. Et bien sûr, le Grand Chelem à la sortie !

