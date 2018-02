Saint-Denis, France

On l'avait découvert très ému au moment de chanter La Marseillaise, on l'a quitté dès la 30e minute, très inquiet pour son genou gauche. Beaucoup de scénarios avaient été imaginés pendant une semaine où il avait beaucoup été question de la première sélection de Matthieu Jalibert, mais pas celui là. Son match s'est donc terminé rapidement, sur une percussion du centre irlandais Bundee Aki, qui, lui aussi faisait ses débuts dans le Tournoi. Sauf qu'il pèse 110 kilos, 15 de plus que Matthieu Jalibert. Et cela s'est vu lorsque sur une percussion, les genoux des deux joueurs se sont rencontrés. Verdict ? Entorse pour Matthieu Jalibert, probablement forfait pour le reste du Tournoi. Aki, lui, a terminé le match.

C'est tellement terrible pour Mathieu Jalibert — #ViscaUSAP (@AlexLePistolero) February 3, 2018

Une blessure d'autant plus dommageable que, dans un match dont il avait donné le coup d'envoi, Mathieu Jalibert semblait de mieux en mieux au fil des minutes. Il avait commencé par faire connaissance avec le niveau international, avec quelques plaquages manqués. Les Irlandais avaient décidé de tester le jeune ouvreur en le visant sous les chandelles. Et il a été dominé sur la première, par l'expérimenté arrière irlandais Rob Kearney.

Sur des béquilles pour suivre la fin de match

Sevré de ballons, à l'image de ses coéquipiers, il a tout de même toujours tenté d'attaquer la ligne d'avantage, face à un rideau défensif irlandais bien en place. A son crédit, cet intervalle trouvé en débordant Sexton, et en passant les bras pour servir Virimi Vakatawa qui manquait son coup de pied à suivre (15e). Ou encore ce bon pressing sur Kearney juste devant sa ligne, après un jeu au pied de Slimani.

Seul accroc dans son jeu d'attaque, un ballon dangereux rendu aux Irlandais dans le camp des Bleus, sur l'une de ses spécialités, le petit coup de pied par-dessus, mais rendu aux Irlandais sur les 40 mètres des Bleus. Remplacé donc, dès la 30e minute par le Toulonnais Anthony Belleau, Matthieu Jalibert est ensuite revenu sur le banc des remplaçants, en béquilles, et une grosse poche de glace autour du genou. De quoi inquiéter quelque peu, probablement, du côté de l'UBB.