Paris, France

On ne change presque pas une équipe qui gagne ! Mis à part la titularisation de François Trinh-Duc à la place de Lionel Beauxis, Jacques Brunel a choisi de reconduire son équipe qui s'est imposée contre l'Italie (34-17), le 23 février dernier, à Marseille.

🔴 C'est bientôt l'heure du crunch ! 🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Découvrez les joueurs sélectionnés par Jacques Brunel et son staff pour affronter l'Angleterre samedi à 17h45 au @StadeFrance ! #FRAANG#soutiensleXV#PrêtsAuCombatpic.twitter.com/IU3vGUf927 — FF Rugby (@FFRugby) March 8, 2018

Ainsi, deux joueurs de l'UBB débuteront au coup d'envoi. Jefferson Poirot, plutôt convainquant en début de Tournoi, au poste de pilier gauche. Et Marco Tauleigne, qui vivra son premier crunch, au centre de la troisième ligne des Bleus, entouré par Wenceslas Lauret et Yacouba Camara. Sur le banc, on retrouvera le talonneur Adrien Pélissié, entré en jeu samedi, au Matmut Atlantique contre Toulouse (19-25). Son coéquipier Baptiste Serin, lui, est en tribunes, remplacé sur la feuille de match par le Lyonnais Baptiste Couilloud.

Avec deux défaites sur les trois premiers matchs du Tournoi, les Bleus sont pour l'instant cinquièmes du Tournoi des 6 Nations. Au programme également ce week-end, Irlande-Ecosse (samedi, 15h15) et Pays de Galles-Italie (dimanche, 16h).