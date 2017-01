Rugby XV France: les filles sonnent la révolte contre l'équipe Laporte

Les filles du VX de France vont aller demander des comptes au nouveau patron du rugby français à Paris. La nouvelle équipe, celle de Bernard Laporte fraîchement élu à la tête de la FFR a fait le ménage en remerciant l'ensemble du staff du XV féminins.

Entrainement très particulier pour les bayonnaises mardi soir. Parmi elles, certaines internationales qui ont appris par les médias l’éviction de leur entraineur, Jean Michel Gonzalez de son poste de sélectionneur du XV de France féminin. Et ce, à 7 mois à peine de la Coupe du Monde en Irlande, prévue à partir du 9 août. L'ensemble des joueuses, les 36 sélectionner vont à Paris ce mercredi, et elles veulent s'expliquer avec la nouvelle équipe Laporte.

Menace de mobilisations

Les Bleues veulent en tous cas discuter et comprendre. "Ça fait deux ans et demi qu'on prépare la coupe et on nous enlève nos dirigeants à 6 mois de l'échéance qui auraient pu nous amener à quelque chose de grand. On a l’impression que c'est la décision d'une seule personne. On a songé à ne pas se rendre au stage en Corse mais ça sera une décision collective, on va surtout se rassembler, discuter entre nous, tout le monde doit donner son avis; en tous cas on va demander à retrouver notre staff. Parce qu'on révolutionnera pas en six mois, 2 ans et de mi de préparation" disent Céline Ferrer et Amaia Gonzalez, les deux bayonnaises internationales

Le stage en Corse est prévu pour préparer le tournoi des Six Nations que les féminines débutent en Irlande en février. La Coupe du Monde c'est du 9 au 26 août, en Irlande aussi. Les bayonnaises Céline Ferrer, Amaïa Gonzales, Laurianne Lissar, Camille Cabalou de l'ASB, et la lonsoise Patricia Caricaburu font partie du groupe des 36 joueuses du XV de France.