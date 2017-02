Rugby à XV : un France / All Blacks à Marseille d'ici fin 2017 ?

Ce serait évidemment un événement à Marseille et c'est en tout cas la volonté de Bernard Laporte : le XV de France pourrait affronter les All Blacks d'ici la fin de l'année au stade Vélodrome à Marseille, dans le cadre de la tournée d'automne.

Et si le XV de France venait jouer cette année à Marseille ? Et en plus face aux All Blacks ? Il y a une très forte probabilité selon Bernard Laporte, le président de la Fédération Française de rugby. Il oeuvre pour, en tout cas.

"Je ne veux pas que l'Equipe de France joue toujours à Paris. L'Equipe de France n'appartient pas aux Parisiens. Je veux que les gamins la voient s'entraîner, jouer. C'est pour ça qu'il faut qu'on décentralise" Bernard Laporte, , au micro France Bleu Provence

Ce France / Nouvelle-Zélande serait un match supplémentaire de la tournée d'automne, par rapport au calendrier déjà établi. La Fédération Française de Rugby en a fait la demande aux All Blacks ; à eux de voir s'ils peuvent ajouter une date dans leur calendrier.

Déjà 3 dates pour la tournée d'automne

"Il y a une possibilité. On attend. On a demandé une quatrième date, il faudrait qu'ils réajustent leur calendrier. Si on pouvait faire la revanche, contre les Blacks.... Le match aller à Paris, le retour à Marseille, ce serait génial" Bernard Laporte

Dans le cadre de cette tournée d'automne, la France doit déjà affronter la Nouvelle-Zélande le 11 novembre, l'Afrique du Sud le 18 et le Japon le 25 novembre. Les Bleus pourraient même jouer une seconde fois contre les néo-zélandais, selon l'ancien entraîneur du RC Toulon. Et certainement à Marseille. C'est ce que Bernard Laporte nous a révélé ce mercredi soir, à Marseille, alors qu'il dirigeait une séance d'entraînement chez les amateurs du... Stade Phocéen, club du 11e arrondissement de Marseille qui évolue aujourd'hui en .. Promotion d'Honneur.

Bernard Laporte au micro France Bleu Provence Partager le son sur : Copier

"J'aime Marseille. Il y a une âme à Marseille. Moi j'adorais y venir jouer avec l'Equipe de France. Qu'est-ce que j'aimais ça... Et puis on y a battu pratiquement tout le monde ici : les Blacks, l'Afrique du Sud, l'Australie. On n'a perdu que contre l'Argentine. Donc moi j'aimais ça ; j'adore Marseille... cette ville, le Vieux Port, la mer, il y a une âme, et puis ce stade il est magique" Bernard Laporte

La dernière fois que les Bleus ont affronté les Blacks, c'était en match test au Stade de France, le 26 novembre 2016. Les Néo-Zélandais étaient venus s'imposer 24-19. Loin du souvenir douloureux de la Coupe du Monde à Cardiff, en 2015, et l'écrasant succès des Blacks 62-13 en quarts de finale de la compétition.