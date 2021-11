Rugby - Y'a-t-il eu un vrai problème d'arbitrage pour le CAB ce week-end à Toulouse ?

Après le déplacement à Toulouse, c'est un peu l'indigestion pour les joueurs brivistes, tous plus ou moins déçus et frustrés. Contrairement au match de Biarritz, ce n'est pas l'attitude ou le score qui a rendu les corréziens furieux, mais une indiscipline croissante. Le premier à dégoupiller fut Jéremy Davidson. Le coach du CAB n'a pas hésité à remettre en cause, dans une déclaration faite à chaud, les décisions du corps arbitral.

"Je suis dégoûté. Les décisions arbitrales ont été contre nous, notamment le carton rouge. Je ne vois pas comment ça peut être un carton rouge, Enzo (Hervé) touche le ballon. Ça change le match. L'arbitrage a été très sévère contre nous ce soir. C'était déjà le cas l'an dernier, et ça me gonfle"

Reprenons donc point par point ce que reproche Jéremy Davidson à l'arbitre du jour, Laurent Cardona.

Des fautes toulousaines non-sifflées

Jéremy Davidson cite plusieurs plaqueurs toulousains non sanctionnés pour des fautes au sol, mais aussi trois touches au delà des quinze mètres pas droites. Sur ce dernier point, lors du match, il alertera l'arbitre de touche, qui néanmoins, lui répondra d'un doigt posé sur sa propre bouche, ne voulant entendre aucune réclamation. Les actions des cinq dernières minutes sont aussi pointées du doigt, comme ce moment où le ballon porté des toulousains est pourri par Tevita Ratuva, "qui a les mains sur le ballon" assure Davidson, mais les brivistes se font pénalisés car l'un d'entre-eux rentre dans le maul de manière irrégulière. "Ca n'a aucune incidence" plaide le coach. Quant aux supporters, sur les réseaux sociaux, c'est un plaquage sur Tuicuvu non sanctionné qui revient régulièrement. Avec plus ou moins d'arguments.

Pas de doute sur le carton rouge

Si certaines fautes peuvent effectivement interroger, il y en a une qui ne peut pas prêter à confusion. Laurent Cardona a eu raison de donner un carton rouge à Enzo Hervé, même si le coach de Brive ne l'entend pas de cette oreille. Lorsque l'on revisionne le match, la pointe du pied de l'ouvreur corrézien vient bien toucher la tête du demi-de-mêlée Baptiste Germain. Après le match, cependant, les acteurs interrogés ont tous relevé que cette sanction était sévère, le joueur s'excusant tout de suite après son acte. "Il le paye très cher" expliquait Ugo Mola, le coach toulousain. "Je sais bien qu'il ne le fait pas exprès, renchérit pour sa part Sofiane Guitoune, mais malheureusement, ça fait jeu dangereux. On a plus le droit de faire ça" sur le terrain.

Enzo Hervé, combien de semaines ?

Désormais, il faut attendre mercredi, à l'issue des commissions de discipline de la LNR, pour connaître la sanction attribuée à Enzo Hervé. "J'espère qu'il ne sera pas absent trop longtemps et qu'il reviendra bientôt dans notre effectif" explique son compère de la charnière Paul Abadie. Il n'empêche que c'est un nouveau casse-tête pour le staff, qui ne peut pas compenser avec Thomas Laranjeira ou Stuart Olding encore blessés, et avec le jeune Tom Danovaro absent 4 mois. Jérémy Davidson ne pourra compter que sur Tedo Abzhandadze, bien qu'en bonne forme avec la Géorgie.

La séance vidéo de lundi permettra aussi de compiler les points ou le club de Brive n'est pas d'accord. "On regardera le match et on enverra les clips" souligne Jérémy Davidson. "On attendra des réponses" indiquait samedi après le match le coach. Quant aux entraînements, ils permettront aussi de tenter de gommer les indisciplines de cette équipe, qui a encore été pénalisée 22 fois. Le dernier match propre sans aucun carton distribué a été disputé le 18 septembre dernier au Stadium contre Pau.