"On s'en sort bien", juge Laurent Thuéry après UBB-Toulouse

Trois pénalités manquées par l'UBB dans les dix dernières minutes. Trois occasions pour les Bordelais de repasser devant après un coup de pied parfait de Mevyn Jaminet pour Toulouse (25-26, 67'). Mais ni Jalibert ni Lucu n'ont trouvé la cible et voilà le Stade Toulousain qui débute sa saison par une victoire.

"Si on perdait, c'était logique"

L'entraîneur de la défense toulousain Laurent Thuéry s'est arrêté sur la prestation des Rouge et Noir à la sortie des vestiaires : "On est passés par tous les stades au niveau des émotions. On est forcément très heureux de l'issue, surtout sur le contenu de la deuxième mi-temps avec plus d'enthousiasme. On a réussi à finir nos actions. Il faut retenir l'état d'esprit qui a été fondamental pour renverser Bordeaux. On est conscients qu'on s'en sort très bien, mais on est heureux de commencer le championnat comme ça. Si on perdait ce soir c'était très logique. Il faut être très humbles. C'est un petit coup du destin. Il y a beaucoup de choses à travailler pour la réception de Toulon dimanche prochain."

Dans ce match haletant, le Stade Toulousain a perdu Alban Placines, exclu. Romain Ntamack est lui sorti touché au mollet mais Laurent Thuéry se voulait rassurant après le match.