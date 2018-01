Perpignan, France

Il était attendu cette saison et a confirmé. Sadek Deghmache a lancé sa carrière et monte en puissance en tant que doublure de Tom Ecochard. Pour une première saison chez les grands, il a été de toutes les feuilles de match de l'USAP.

il a signé son premier contrat ce lundi matin, il reste usapiste pour trois saisons de plus a confirmé l’usap.

Sadek Deghmache a 22 ans, il est originaire de Céret. Champion de France espoirs en 2017, il avait quelques mois plus tôt disputé son premier match en première à Agen.

Pour le directeur sportif, Christian Lanta : « «Sadek Deghmache, joueur d’avenir, Champion de France Espoirs 2017, vient de parapher un contrat de 3 saisons (1 saison Espoir + 2 saisons Professionnel) donc jusqu’en 2020. Sadek progresse de match en match sur la maîtrise à son poste en s’appuyant sur des qualités physiques exceptionnelles et un fort mental.»

Sadek Deghmache : « «Je suis très heureux de signer mon 1er contrat professionnel avec l’USAP parce que c’était l’objectif que je m’étais fixé. C’est mon club formateur et mon club de coeur, donc c’est encore plus une fierté d’avoir réussi à convaincre le staff. J’ai beaucoup travaillé et je sais que j’ai encore à apprendre pour progresser mais je vais tout donner pour gagner encore plus de temps de jeu, et me fixer de nouveaux objectifs encore plus hauts. »