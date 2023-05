Saint-Jean-de-Luz, Hasparren, Mouguerre, Emak Hor : les résultats des clubs engagés en phase finale de rugby

Sur les quatre équipes basques encore engagées en phase finale du championnat de France, la moitié a vu les portes du tour suivant se refermer devant elles. Des fortunes diverses pour Saint-Jean-de-Luz, Hasparren, Mouguerre et Emak Hor, respectivement en Nationale 2, Fédérale 3, réserve de Fédérale 2 et Régional 1.

Saint-Jean-de-Luz

C'est peut-être la plus grosse désillusion de ce week-end. Engagés en demi-finale de Nationale 2 , les Luziens avaient l'occasion de faire coup double face à Vienne : accéder à la fois à la finale et à la Nationale. À l'issue du match aller à Vienne le SJLO accusait un retard de 13 points (24-11). Pour le retour dans un Pavillon Bleu chauffé à blanc, Saint-Jean-de-Luz avait rattrapé tout son retard et menait 27-10 à la 79e minute. Suffisant a priori, jusqu'à cette dernière touche perdue et bien exploitée par les Isérois, qui marquent l'essai de la montée juste avant le coup de sifflet final. Saint-Jean-de-Luz remporte le match retour (27-17) mais pas la double confrontation (41-38), à cause de ce dernier essai. Cruel.

Hasparren

Pas de quart de finale pour Hasparren. En huitième de finale, les vert-et-blanc se sont inclinés à Oloron face aux Gersois de Nogaro (31-7). "Une belle équipe, ultra-organisée" décrivait l'entraîneur Didier Duplé à la fin du match, qui déplorait aussi que "le score ne reflète pas la rencontre." L'aventure s'arrête donc là pour Hasparren, qui réalise quand-même une belle saison : d'abord à la lutte pour le maintien, le HAC s'est ensuite qualifié pour un barrage remporté contre Saint-Gaudens, puis a éliminé l'ogre béarnais de Gan avant d'écarter en 16e de finale Belleville-en-Beaujolais , validant par la même occasion son ticket pour la Fédérale 2 la saison prochaine.

L'équipe d'Hasparren avant le déplacement à Belleville-en-Beaujolais. - Francis Gastambide

Mouguerre

Et de trois pour Mouguerre ! Si l'équipe première de l'USM n'a joué qu'un tour en phase finale, l'équipe B s'est elle qualifiée ce dimanche 28 mai pour les demi-finale du championnat réserve de Fédérale 2. Une victoire étriquée face à Saint-Paul-lès-Dax (19-16) sur la pelouse de Habas, qui permet aux partenaires de Fabien Laffitte de rejoindre le dernier carré de la compétition pour la troisième année consécutive. L'aventure continue, après avoir sorti en huitième de finale les voisins du Boucau-Tarnos Stade.

Emak Hor (Arcangues / Bassussarry)

Retrouvailles réussies pour l'entente Arcangues / Bassussarry ! En huitièmes de finale de Régional 1, Emak Hor a écarté ce dimanche les Haut-Pyrénéens de Maubourguet (28-21). Il y avait de le revanche dans l'air, puisque Emak Hor - Maubourguet , c'était l'affiche de la finale de Promotion Honneur l'an dernier, remportée sur le fil par Emak Hor (13-12). Après avoir éliminé le Canton de Saint-Lys puis les Commingeois de Mazères Cassagne, Emak Hor jouera donc les quarts de finale, et se classe dans les huit meilleures équipes de sa division.

Déjà champions régionaux, les joueurs d'Arcangues / Bassussarry se rapprochent un peu plus du titre national.

Emak Hor fête son titre de champion régional sur France Bleu Pays Basque dans 100% Rugby avec Lucas Aizpurua. © Radio France - Lucas Aizpurua