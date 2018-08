Bernard Laporte, Bernard Lapasset, Fabien Pelous et d'autres représentants du rugby amateur et professionnel étaient présents

Saint-Jean-Pied-de-Port, France

Á l'entrée de l'église de Saint-Jean-Pied-de-Port la foule se presse pour assister aux obsèques de Pierre Camou. L'ancien président de la Fédération française de rugby (FFR) est décédé à l'âge de 72 ans, le mercredi 15 août à Ispoure des suites d’une tumeur au cerveau.

Au total, près de 800 personnes ont suivi la messe en basque et en français, à l'intérieur de la bâtisse mais aussi à l'extérieur. Pendant la cérémonie les témoignages de la famille et de ses amis ont été émouvants et poignants. Les qualificatifs n'ont pas manqué pour décrire l'ancien président de la FFR : fidèle, droit, altruiste, passionné.

Le monde de l'ovalie auprès de Pierre Camou

Les personnalités du rugby, nombreuses ce jour-là, y sont aussi allées de leurs mots pour rendre hommage à l'ancien dirigeant du rugby français. Pour Guy Novès (ex-sélectionneur des Bleus), il était "un porteur des valeurs du rugby". Jo Maso (ancien manager des Tricolores, et proche de Pierre Camou) le voit comme "un seigneur de notre jeu". L'ancien international Jean-Michel Gonzalez se souvient "d'une personne loyale".

Dominique Celan, l'ami de 50 ans qui a joué aux côtés de Pierre Camou à l'US Garazi, salue un homme "avant-gardiste qui savait analyser les situations".

Guy Novès : " Je suis fier d'avoir servi à ses côtés" Copier

La personnalité de Pierre Camou aura autant marqué que sa présidence. Tous s'accordent à dire qu'il a œuvré pour faire avancer le rugby amateur et professionnel. "Il était toujours à l'écoute des petits clubs et attentif à ce qu'on pouvait faire, confie Eric Camousseight vice-président du Stade Navarrais Rugby, c'était un grand monsieur."

A la fin de la messe, ce "grand monsieur" qu'est Pierre Camou s'en est allé sous les applaudissements de l'audience, suivi par sa famille et ses amis. Il a été inhumé au cimetière d'Uhart-Cize, son village natal. Il allait avoir 73 ans ce samedi 18 août.