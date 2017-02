Saison 12 pour les Dragons et Thomas Bosc avec "toujours la même envie"

Les Dragons commencent ce samedi leur saison 12 en Super league. Thomas Bosc est le dernier du groupe a les avoir toutes vécues. La motivation reste intacte.

France Bleu Roussillon : Douzième saison avec les Dragons, l'envie est-elle toujours aussi forte ?

Thomas Bosc : Oui, c'est toujours la même envie et la même excitation avant un premier match de remettre le maillot et de repartir pour une saison. Cette année en plus on commence devant notre public, chose qui est rare depuis le début de la Super League. Ca doit être une bonne opportunité à saisir pour bien débuter ce championnat.

FBR : Qu'est ce qui fait tout le charme d'un premier match de saison ?

TB : Il y a beaucoup d'excitation et c'est surtout qu'on a travaillé très dur pendant plus de deux mois. Tu passes des journées très dures et t'es content de rentrer dormir le soir. Là tu te dis que c'est fait et maintenant place au jeu et aux week-ends en Angleterre. C'est aussi et surtout le charme de retrouver nos supporters à Brutus. C'est tout ça qui nous motive. En tout cas ça repart pour une saison (Ndlr : grand sourire), on espère un stade plein et que le public va suivre mais ça je n'en doute pas. A nous de mettre en place ce qu'on a travaillé et de faire plaisir aux supporters. Si on prend du plaisir, les supporters en prendront aussi.

L'avant saison a été particulièrement dure pour thomas Bosc et les Dragons avec un stage chez les pompiers du SDIS 66 © Maxppp - Michel Clementz

FBR : Quel doit être l'objectif des Dragons Catalans cette saison ?

TB : Toujours aller le plus loin possible, le plus haut possible. Quand tu es rugbyman professionnel, tu espères être performant tout le temps. Le but est bien sûr d'aller viser un titre, un joueur doit toujours voir au plus haut.

"Pas sûr que ce soit ma dernière saison"

FBR : Ce serait bien pour vous avant de finir la carrière...

TB : Oui, oui... j'ai encore six ans devant moi (rires), bon peut-être pas mais ce serait bien de finir avec un titre. Ce n'est pas sûr que ce soit ma dernière saison en 2017 mais on va essayer de ramener ce titre pour nous et pour tous les supporters.

FBR : Quelles sont les forces de ces Dragons 2017 ?

TB : Il y a beaucoup de qualité. Les recrues se sont intégrées très rapidement. Sur les deux matchs amicaux on a pu voir un petit peu individuellement où chacun en était. Et puis il y a des mecs qui vont nous faire du bien comme Greg Bird qui est un vrai leader en dehors et sur le terrain, il l'a déjà démontré en amical contre Wigan. Un joueur comme lui va vraiment nous apporter et il y en a d'autres. Si les joueurs sont là c'est qu'ils ont les qualités nécessaires. Les matchs vont s'enchaîner et la confiance va s'accumuler j'espère.

FBR : Et personnellement, vous vous sentez bien ?

TB : Oui, très bien. J'ai eu un petit souci aux côtes, je me suis testé et je me sens à 100%, je suis prêt à remettre le maillot pour une nouvelle saison.

