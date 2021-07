Sam Tomkins prolonge chez les Dragons Catalans

11 victoires en 12 matchs, une place de leader de la Super League, le capitaine Benjamin Garcia prolongé : au bel été que vivent les Dragons Catalans vient s'ajouter la prolongation de l'arrière Sam Tomkins. Arrivé fin 2018, l'Anglais de 32 ans s'était engagé pour un contrat de trois ans, avec une année supplémentaire en option.

Option que celui qui est entre temps devenu capitaine de la sélection anglaise a décidé d'activer.

Une année en plus

Considéré comme un des cadres des Dracs, Sam Tomkins était sous contrat jusqu'en novembre prochain. L'ancien joueur de Wigan est désormais lié avec les Dragons jusqu'à la fin de la saison 2022.

Fort d'un palmarès bien dense (trois Super League, deux Coupes, un titre de joueur de l'année, cinq fois dans la Dream Team), l'Anglais s'est bien acclimaté au Pays Catalan. "Ça a été une décision très facile à prendre. C’est un club que ma famille et moi avons appris à aimer depuis notre arrivée ici il y a deux ans et demi. Je pense que le club est sur la bonne voie et je veux en faire partie aussi longtemps que possible" a réagi Sam Tomkins dans un communiqué du club.

Une acclimatation réussie confirmée par l'entraîneur des Dracs, Steve McNamara : "Sam a complètement adopté la culture du club depuis son arrivée. Il est dans une forme exceptionnelle et est un véritable leader (...) C’est un signe fort pour notre club de conserver l’actuel capitaine de l’équipe d’Angleterre."

Tomkins a inscrit 18 essais et 233 points en 51 matchs sous le maillot des Dragons.