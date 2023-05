Sam Whitelock à la Section Paloise : "ça serait un rêve que ça puisse se faire" pour son frère Luke

Alors que la Section Paloise est pleinement concentrée à son opération "survie" en Top 14 – avec comme prochain rendez-vous la réception du Castres Olympique ce samedi au Hameau (17 heures) – la suite se prépare déjà bien entendu depuis longtemps dans la coulisse. D'après nos confrères de La République des Pyrénées , le club Vert et Blanc souhaiterait attirer le 2e ligne Sam Whitelock, 143 sélections avec les All Blacks, deux coupes du monde à son palmarès (2011, 2015). Sans présager de l'issue du dossier, son frère cadet, Luke Whitelock, arrivé en Béarn en 2019, se montre particulièrement enthousiaste à l'idée d'être rejoint par son ainé.

ⓘ Publicité

"Ça serait un rêve"

"J'attendais cette question", a souri le 3e ligne ce vendredi matin à l'occasion du point presse. Ensuite, sans éluder, il a confié son envie de voir la possibilité se réaliser : "J'en ai parlé avec lui, et j'espère, mais ce n'est pas encore décidé". Sam Whitelock (34 ans) pourrait éventuellement rejoindre la Section Paloise à l'issue de la prochaine coupe du monde, en septembre/octobre prochain en France. "Je ne sais pas exactement ce qu'il va faire mais ça serait un rêve que ça puisse se faire", a continué Luke Whitelock, en français dans le texte. Dans un dernier sourire le 3e ligne néo-zélandais a lâché : "J'ai essayé de tenir son bras comme on dit en anglais, mais on va attendre..." De là à dire qu'il veut lui forcer la main...