San Mamès désignée "cathédrale" du rugby européen en 2018 !

Bilbao et son stade ultra-moderne de plus de 53.000 places, antre des footballeurs de l'Athletic Club, ont été désignés ce lundi pour organiser les finales de Coupe d'Europe et de Challenge européen en 2018. C'est la première fois qu'elles se dérouleront hors France, Royaume Uni et Irlande.

Depuis sa création en 1995, jamais la Coupe d'Europe n'avait vu son dénouement se jouer en dehors des pays traditionnels du rugby continental. Même l'Italie, qui dispute le tournoi des VI Nations, n'a pas eu cet honneur. Seuls la France, le Pays de Galles, l'Angleterre, l'Irlande et l'Ecosse ont organisé des finales. Mais que ce soit l'Espagne, terre de foot, qui soit désignée pour cette première n'est pas une réelle surprise tant le pays s'ouvre ces dernières années à l'ovalie qui y voit elle-même un terrain propice à son développement.

Nous sommes vraiment ravis d'exporter le meilleur du rugby européen de club vers des fans de rugby sur un nouveau territoire. Bilbao est une très belle destination qui apporte de la nouveauté à nos tournois et qui permet d'élargir les horizons de notre sport sur le continent — Simon Halliday, Président de l'EPCR

"Accélérer le développement du rugby au Pays basque et en Espagne"

Et que le pays basque se voit, avec Bilbao, désigné pour accueillir un tel évènement est encore plus logique. Même si c'est le stade Anoeta de Saint Sébastien, dès 2003, qui a été le premier outre-Pyrénées à accueillir un match de Coupe d'Europe : un quart de finale entre Biarritz et les Irlandais du Munster. Anoeta qui a également été choisi pour organiser le test-match international entre les Tonga et les Etats-Unis (20-17) le 19 novembre 2016.

L'Aviron Bayonnais, comme le BO avant lui, y a également délocalisé des rencontres de Top 14 jusqu'en 2014, et projeté d'en disputer d'autres à Bilbao. Fin 2014 les négociations entre dirigeants bayonnais de l'époque, la fédération basque de rugby, la ville de Bilbao et l'Athletic avaient débouché sur un accord pour organiser la première rencontre de rugby professionnel à San Mames lors de la saison 2015-2016. Las, la rétrogradation des bayonnais en Pro D2 et le changement de gouvernance dans le club ciel et blanc ont eu raison de ce projet.

Cette compétition si prestigieuse nous permettra d'accélérer le développement notre sport non seulement au Pays basque mais dans toute l'Espagne — Alfonso Feijoo, Président de la Federación Española de Rugby

San Mames "une candidature impressionnante"

L'EPCR (European Professional Club Rugby), l'organisateur, dans son communiqué a qualifié d'"impressionnante" la candidature de San Mames, le grand stade de Bilbao, qui fait partie des enceintes retenues pour l'Euro 2020 de football. La "cathédrale" ultra-moderne de 53.289 places assises est un haut-lieu de célébrations des grandes messes du ballon rond. Les fans txuri gorriak (blancs et rouges) de l'Athletic, l'un des bastions de la Liga (championnat espagnol de football), y communient, dans une ambiance incroyable, par leurs chants et leurs clameurs.

Pour la capitale économique du pays basque, accueillir des finales de Coupes d'Europe de rugby, sur 2 jours, est également un enjeu économique. Selon le communiqué de l'EPCR, "l'impact économique pour la ville de Lyon généré par le week-end des finales 2016 a été estimé à 20,4 millions d'euros".

L'EPCR a également désigné la ville qui accueillera les finales 2019. Retour à plus de traditionalisme puisque ce sera le St James' Park de Newcastle, ville du nord de l'Angleterre, qui aura la charge de l'organisation.

Pour rappel, les finales de Champions Cup et de Challenge européen se dérouleront cette année, les 12 et 13 mai, à Edimbourg